ফেসবুক পেজ মনিটাইজ করবেন যেভাবে

সামাজিক যোগাযোগের মাধ্যম ফেসবুক এখন শুধু যোগাযোগের মাধ্যম নয়। এখানে আয় করার অনেক উপায় রয়েছে। কেউ বিভিন্ন কন্টেন্ট তৈরি করছেন, কেউ আবার পেজ খুলে নানা পণ্যের ব্যবসা করছেন। ফেসবুক থেকে মাসে আয় করা যায় লাখ লাখ টাকা। তবে এজন্য আপনার ফেসবুকের পেজ মনিটাইজ হতে হবে।

সহজ কথায় মনিটাইজ হচ্ছে, আপনার পেজ ফেসবুক দেখাশোনা করবে। সেই সঙ্গে আপনাকে ফেসবুকের শর্ত মেনে পেজ চালাতে হবে। পেজের পোস্ট থেকে শুরু করে কন্টেন্ট আপলোড সব কিছুই আপনাকে ফেসবুকের শর্ত মেনে করতে হবে। এটা অনেক ঝামেলার মনে হলেও মনিটাইজ পেজে আয় হবে অনেক বেশি।

ফেসবুক পেজ মনিটাইজেশন করে ইউটিউবের চেয়ে বেশি উপার্জন করা যায়। ফেসবুকে কোনো ভিডিও দেখতে গেলে অনেক সময় ভিডিওর মাঝে বিজ্ঞাপন আসে নিশ্চয়ই। এ বিজ্ঞাপনগুলো সাধারণত বিজ্ঞাপনদাতারা ও ব্যবসায়ীরা দিতে পারে ফেসবুক ভিডিও মনিটাইজেশন এর মাধ্যমে।

আপনার পেজ মনিটাইজ করতে শুরুতে ফেসবুকের কিছু শর্ত পূরণ করতে হবে। যেমন-

> ফেসবুকের দেওয়া শর্তানুযায়ী আপনাকে প্রথমে ১০ হাজার ফলোয়ার সংগ্রহ করতে হবে। যখন আপনার পেজে ১০ হাজার ফলোয়ার হয়ে যাবে তারপর থেকে আপনি ফেসবুক পেজ মনিটাইজেশন পাবেন।

> নিয়মিত ভিডিও কন্টেন্ট আপলোড করতে হবে। ফেসবুক পেজ মনিটাইজেশন করতে চাইলে আপনাকে তিন মিনিট বা তিন মিনিটের থেকে বড় ভিডিও আপলোড করতে হবে। তিন মিনিটের চেয়ে ছোট ভিডিওগুলোর ভিউ গণনা করা হয় না। সুতরাং ভিডিও ভিউ বাড়াতে ও বিজ্ঞাপন দেখানোর জন্য প্রতিটি ভিডিও কমপক্ষে তিন মিনিটের হতে হবে।

> ৩ মাসের মধ্যে ৩০ হাজার মিনিট ভিডিও দেখতে হবে আপনাকে। এক মিনিটের কম সময় দেখা ভিডিওর ওয়াচ টাইম গণনা করা হয় না। যে ভিউয়ার কোনো ভিডিও এক মিনিটের বেশি সময় ধরে দেখবে শুধু তার ওয়াচ টাইম গণনা করা হয়। এভাবে আপনাকে ৩ মাসের মধ্যে ৩০ হাজার মিনিট ওয়াচ টাইম সংগ্রহ করতে হবে।

> আপনার কনটেন্ট অবশ্যই ফেসবুকের এলিজিবিলিটি মানদণ্ড বা স্টান্ডার্ড অনুযায়ী হতে হবে।

> শেষ এলিজিবিলিটি চেক হল আপনার পেজ অবশ্যই সেইসব দেশের তালিকায় থাকতে হবে যেসব দেশের ফেসবুকে বিজ্ঞাপন বিরতি দেখানো যাবে।

যেভাবে ফেসবুকের কাছে পেজ মনিটাইজ করার আবেদন করবেন-

> প্রথমে আপনার পেজের হোমে যান। সেখানে মনিটাইজ একটি অপশন পাবেন।

> মনিটাইজ অপশনে গেলে আপনার যতগুলো পেজ আছে সেগুলোর তালিকা পাবেন। এখন আপনি যেই পেজের কন্টেন্ট মনিটাইজ করতে চান সেই পেজটির উপর ক্লিক করুন।

> আপনার সেই পেজটি মনিটাইজ করার যোগ্য কি না তা এখানে দেখতে পাবেন। পেজটি যদি মনিটাইজ করার যোগ্য হয় তাহলে পাশের সবুজ বৃত্তটি বড় করে দেখাবে এবং লেখা থাকবে Congratulations! Your Page is ready to earn money.

> যদি আপনার পেজে সামন্য কিছু সমস্যা থাকে তাহলে পাশে থাকা হলুদ বৃত্তটি বড় করে দেখাবে। সেই সঙ্গে যদি আপনার পেজটি কোনোভাবেই মনিটাইজের জন্য প্রস্তুত না থাকে তবে পাশে থাকা লাল চিহ্নটি বড় করে দেখাবে।

> এরপর আপনাকে আরও কিছু ধাপ পার করতে হবে। সেখানে আপনার ব্যক্তিগত বিভিন্ন তথ্য দিতে হবে। নাম, ঠিকানা, ই-মেইলের ঠিকানাসহ আরও কিছু তথ্য। পুরো প্রক্রিয়া শেষ হলে আপনার পেজ মনিটাইজ হবে ফেসবুকের দ্বারা।

সূত্র: ফেসবুক ডটকম



