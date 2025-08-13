আলিয়া মাদরাসায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু

আলিয়া মাদরাসায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু
ছাত্রশিবিরের দাবির মুখে দেশের আলিয়া মাদরাসাগুলোতে দাখিল ও আলিম পর্যায়ে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু করেছে সরকার।
সোমবার (১১ আগস্ট) শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা বিভাগের এক আদেশে নতুন বিভাগ চালু করার কথা জানানো হয়। বুধবার (১৩ আগস্ট) এ সংক্রান্ত আদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডে পৌঁছেছে।
এ আদেশে বলা হয়েছে, বাংলাদেশ মাদরাসা শিক্ষা বোর্ডের ১৭ জুলাইয়ের চিঠির পরিপ্রেক্ষিতে মাদরাসা শিক্ষা যুগোপযোগীকরণ, সম্প্রসারণ, আধুনিকীকরণ ও প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় দাখিল এবং আলিম স্তরের শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু করার সিদ্ধান্ত হয়েছে।
এতে বলা হয়, ২০২৬ শিক্ষাবর্ষ থেকে মাদরাসার দাখিল ও আলিম স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু করার জন্য ছয়টি নির্দেশনা প্রতিপালন করা আবশ্যক।
সেগুলো হলো- পাঠ্যক্রম ও পূর্ণাঙ্গ সিলেবাস প্রণয়ন, সিলেবাস অনুযায়ী বিষয়ভিত্তিক পাঠ্যপুস্তক নির্ধারণ ও প্রস্তুতকরণ, আগামী শিক্ষাবর্ষ থেকে ব্যবসায় শিক্ষা চালুর জন্য প্রাথমিকভাবে মাদরাসাসমূহ নির্বাচন, সংশ্লিষ্ট শিক্ষকদের প্রয়োজনীয় প্রশিক্ষণ, প্রয়োজনীয়তা বিবেচনায় এনটিআরসির মাধ্যমে পর্যাপ্ত শিক্ষক নিয়োগের কার্যক্রম গ্রহণ এবং শিক্ষার্থী ভর্তি কার্যক্রম শুরুর উদ্যোগ নিতে হবে।
এর আগে ১৩ জুলাই আলিয়া মাদরাসায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালুর দাবিতে মাদরাসা বোর্ড এবং শিক্ষা মন্ত্রণালয়ের কারিগরি ও মাদরাসা শিক্ষা বিভাগে লিখিতভাবে দাবি জানায় ছাত্রশিবির।
তাতে বলা হয়, বর্তমানে দেশে প্রায় ৪০ লাখের বেশি আলিয়া মাদরাসা শিক্ষার্থী রয়েছে। অথচ ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগের মতো একটি মৌলিক ও প্রয়োজনীয় শাখাকে বাদ রেখে মাদরাসা শিক্ষাকে কার্যকর ও কর্মমুখী রূপ দেওয়া সম্ভব নয়। এজন্য সংগঠনটি অবিলম্বে আলিয়া মাদরাসায় ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু করার দাবি জানায়।
ছাত্রশিবিরের দাবির তিনদিনের মাথায় মাদরাসা বোর্ড শিক্ষা মন্ত্রণালয়ে চিঠি দেয়। এর তিন সপ্তাহের মাথায় দেশের আলিয়া মাদরাসাগুলোতে দাখিল ও আলিম স্তরে ব্যবসায় শিক্ষা বিভাগ চালু করলো অন্তর্বর্তী সরকার।
এএএইচ/জেডএইচ/