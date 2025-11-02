রূপগঞ্জে রমরমা অনলাইন জুয়া০৪:৩৪ পিএম, ০২ নভেম্বর ২০২৫, রোববার
সচ্ছল ও সাজানো-গোছানো একটি সুখের সংসার ছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করার স্বপ্নও ছিল তার। এরই মধ্যে আসক্ত হয়ে...
বাংলাদেশে অনলাইন জুয়া (Online Gambling) নিয়ে সর্বশেষ খবর, তদন্ত, আইন, ক্যাসিনো ও ডিজিটাল গেমিং প্ল্যাটফর্মে বেআইনি কার্যক্রমের আপডেট পড়ুন জাগোনিউজ২৪ (Jagonews24)-এ
সচ্ছল ও সাজানো-গোছানো একটি সুখের সংসার ছিল। মেয়ের বিয়ে দিয়েছেন। ছেলেদের মানুষের মতো মানুষ করার স্বপ্নও ছিল তার। এরই মধ্যে আসক্ত হয়ে...