মিয়ানমারে অনলাইন প্রতারণা চক্র: ২১ হাজার ফোন জব্দ, গ্রেফতার ১৬০০

মিয়ানমারে অনলাইন প্রতারণা চক্র: ২১ হাজার ফোন জব্দ, গ্রেফতার ১৬০০
অনলাইন জুয়া ও প্রতারণা বন্ধে মিয়ানমারের থাই সীমান্তবর্তী শ্বে কক্কো এলাকায় বড় ধরনের অভিযান চালিয়েছে দেশটির জান্তা সরকারের সামরিক বাহিনী। থাইল্যান্ডের সীমান্তে অবস্থিত এ এলাকা থেকে চক্রের সঙ্গে জড়িত প্রায় ১৬০০ জন বিদেশী নাগরিককে আটক করা হয়েছে।
সংবাদমাধ্যম দ্য গ্লোবাল নিউ লাইট অব মিয়ানমার জানিয়েছে, মঙ্গলবার (১৮ নভেম্বর) থেকে শনিবার (২২ নভেম্বর) পর্যন্ত পরিচালিত এ অভিযানে অনলাইন জুয়া ও প্রতারণা পরিচালনার কাজে ব্যবহৃত ২,৮৯৩ কম্পিউটার, ২১,৭৫০ মোবাইল ফোন, ১০১টি স্টারলিংক স্যাটেলাইট রিসিভার, রাউটারসহ বিপুল পরিমাণ প্রতারণা-উপকরণ জব্দ করা হয়েছে।
মিয়ানমারের সেনাবাহিনী জানিয়েছে, সশস্ত্র বিরোধী গোষ্ঠীগুলোর নিয়ন্ত্রণে থাকা এসব এলাকায় দীর্ঘদিন ধরে স্ক্যাম সেন্টার পরিচালিত হয়ে আসছে। সম্প্রতি বিদ্রোহী বাহিনীকে হটিয়ে ওই অঞ্চলের নিয়ন্ত্রণ নিয়েছে জান্তা সরকারের সেনাবাহিনী। এর ধারাবাহিকতায় এমন অভিযান শুরু হয়েছে।
জানা গেছে, শ্বে কক্কো এলাকায় কার্যক্রম পরিচালনার পেছনে চীনা-কম্বোডিয়ার বংশোদ্ভূত কথিত মূলহোতা শে ঝিজিয়াংয়ের প্রতিষ্ঠান ইয়াতাই জড়িত। শে ঝিজিয়াং ২০২২ সালে থাইল্যান্ডে গ্রেফতার হন এবং গত সপ্তাহে তাকে চীনে প্রত্যর্পণ করা হয়েছে। তার বিরুদ্ধে অনলাইন জুয়া ও প্রতারণার অভিযোগ রয়েছে। তার কোম্পানি ইয়াতাই আগে থেকেই যুক্তরাষ্ট্র ও যুক্তরাজ্যের নিষেধাজ্ঞার আওতায় ছিল।
কোভিড-১৯ মহামারির পর থেকে থাইল্যান্ড, মিয়ানমার, লাওস ও কাম্বোডিয়ার সীমান্তবর্তী অঞ্চলগুলো অনলাইন প্রতারণা ও জুয়ার কেন্দ্রবিন্দুতে পরিণত হয়েছে। জাতিসংঘের হিসাব অনুযায়ী, এসব অঞ্চলে মানব পাচারের মাধ্যমে জোরপূর্বক শ্রমে নিয়োজিত হাজার হাজার মানুষকে ব্যবহার করে বিলিয়ন ডলার আয় করছে এসব প্রতারণা চক্র।
এর আগে অক্টোবর মাসে থাইল্যান্ডের সীমান্তে আরেকটি প্রতারণা কেন্দ্র ‘কেকে পার্ক’-এ সেনা অভিযানে দুই হাজারের বেশি লোককে আটক করা হয়। এছাড়া গত সেপ্টেম্বর এসব প্রতারণা চক্রে সম্পৃক্ততার অভিযোগে দক্ষিণ-পূর্ব এশিয়ার ২০টিরও বেশি কোম্পানি ও ব্যক্তিকে নিষিদ্ধ তালিকাভুক্ত করেছে যুক্তরাষ্ট্র।
সূত্র : এএফপি
কেএম