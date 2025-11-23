যুক্তরাজ্যে জুয়ার বিজ্ঞাপনে ব্যয় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি

যুক্তরাজ্যে জুয়ার বিজ্ঞাপনে ব্যয় ৩ হাজার কোটি টাকার বেশি
যুক্তরাজ্যের জুয়া কোম্পানিগুলো গত বছর বিজ্ঞাপন ও বিপণনে তিন হাজার কোটি টাকার(২ বিলিয়ন পাউন্ড) বেশি খরচ করেছে। সাম্প্রতিক এক নতুন বিশ্লেষণে এমন তথ্য জানা গেছে বলে সংবাদ প্রকাশ করেছে যুক্তরাজ্যের সংবাদমাধ্যম দ্য গার্ডিয়ান। এই বিশাল ব্যয়কে ঘিরে চ্যান্সেলর রেচেল রিভসের ওপর জুয়া খাতে কর বৃদ্ধির চাপ আরও বেড়েছে।
প্রতিবেদনের তথ্য মতে, বুকমেকার, অনলাইন ক্যাসিনো এবং স্লট মেশিন কোম্পানিগুলো প্রিন্ট, ডিজিটাল ও অ্যাফিলিয়েট মার্কেটিংয়ে এ অর্থ ব্যয় করেছে। মিডিয়া বিশ্লেষণ সংস্থা এর করা নতুন হিসাব বলছে, এই খরচ গত বছর অনলাইন ক্যাসিনোগুলোর কাছ থেকে ট্রেজারি যে ১ দশমিক ২ বিলিয়ন পাউন্ড কর আদায় করেছে তার দ্বিগুণেরও বেশি।
মিডিয়া শিল্পের বিশেষজ্ঞরা জানান, ডিজিটাল বিজ্ঞাপনের সম্পূর্ণ খরচ নির্ধারণ করা কঠিন তাই প্রকৃত ব্যয় আরও কয়েকশ কোটি পাউন্ড বেশি হতে পারে। ফলে জুয়া খাতের ট্যাক্স রিটার্ন (স্লট, স্পোর্টস বেটিং ও অনলাইন ক্যাসিনো মিলিয়ে) গত বছরের ২ দশমিক ৫ বিলিয়ন পাউন্ড–এর সমান বা এরও বেশি হতে পারে।
জানা গেছে, চ্যান্সেলর রিভস আগামী বুধবার(২৬ নভেম্বর) বাজেট ঘোষণার প্রস্তুতি নিচ্ছেন। এ অবস্থায় থিঙ্কট্যাঙ্ক, এমপি ও সাবেক প্রধানমন্ত্রী গর্ডন ব্রাউন জুয়া খাতে কর বাড়ানোর জোরালো দাবি জানিয়েছেন।
গুরুত্বপূর্ণ ট্রেজারি সিলেক্ট কমিটির চেয়ার মেগ হিলিয়ার বলেন, কোম্পানিগুলো আর্থিক ক্ষতির দাবি করলেও তাদের বিজ্ঞাপনে বিলিয়ন পাউন্ড ব্যয় দেখায় তাদের পরিসংখ্যান বিশ্বাসযোগ্য নয়।
তিনি বলেন, আমাদের কমিটির শুনানিতে বলা হয়েছিল কর বাড়ালে ৪০ হাজার লোকের চাকরি যাবে। কিন্তু একই সঙ্গে তারা বিজ্ঞাপনে এত টাকা ঢালছে—এই দ্বৈত অবস্থান সরকারকে ভয় দেখানোর কৌশল ছাড়া কিছু নয়।
কেএম