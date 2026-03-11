কোমর না বাঁকিয়ে চলতে পারে না ঢাকার বাস
জাতীয়

০৯:২৩ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

একই রুটের পেছনে থাকা বাসকে ওভারটেক করতে না দেওয়ার মূল উদ্দেশ্য বেশি যাত্রী তোলা। আবার সামনের বাসটি যেন যাত্রী না পায়, সে কারণে পেছনের বাসটি ইচ্ছাকৃতভাবে গতি কমায় বা বাড়ায়। বাসের পেছন দিক ইচ্ছাকৃতভাবে বাঁকা করে...

এখন লক্ষ্য মশক নিধন, ঈদের পর অবকাঠামো উন্নয়ন
জাতীয়

০৭:০০ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

নগরে মশার সমস্যাটা নতুন নয়। এটা তো অনেক বছর ধরেই চলছে। এখন লক্ষ্য একটাই—মশার প্রজনন পর্যায়েই ধ্বংস করা। এজন্য সিটি করপোরেশন খাল, বিল, ঝিল, ড্রেন, নালা পরিস্কারে সবচেয়ে বেশি গুরুত্ব দিচ্ছে। এর মধ্যে মশক নিধনে ডিএসসিসিকে ১০টি ভাগে ভাগ করেছি...

ফুটপাত দখলে নিয়ে চলছে ‘নীরব চাঁদাবাজি’
জাতীয়

০৫:৫০ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

রাজধানীর মিরপুর এলাকায় ফুটপাত দখল ও ‘নীরব’ চাঁদাবাজির অভিযোগ উঠেছে। ক্ষুদ্র ব্যবসায়ীদের দাবি, নির্বাচনের পর কিছুদিন চাঁদা আদায় বন্ধ থাকলেও...

‘ফুটওভার ব্রিজগুলোর মালিক আসলে হকাররা, আমরাই জোর করে ব্যবহার করি’
জাতীয়

০৪:২২ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

নিরাপদে সড়ক পারাপারে নগরবাসীর একমাত্র ভরসাস্থল ফুটওভার ব্রিজ। পথচারীদের নিরাপদ পারাপারের জন্য নির্মিত এসব ব্রিজে প্রতিদিনই বসছে অস্থায়ী দোকান...

ঢাকায় মশার বিপৎসংকেত, মার্চে আরও বাড়বে উপদ্রব
জাতীয়

০১:৪৪ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

প্রতিদিন সন্ধ্যায় সূর্যাস্তের আগে চারদিক থেকে মৌমাছির মতো হামলে পড়ে মশা। হাত-পা নাড়া না দিলে মুহূর্তের মধ্যে রক্ত চুষে নেয়...

১৩ বছরের জানুয়ারিতে একদিনও নির্মল বাতাস পায়নি রাজধানীবাসী
জাতীয়

০১:১৩ পিএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

গত ১৩ বছরের জানুয়ারি মাসের মোট ৩৪০ দিনের মধ্যে ঢাকার মানুষ একদিনও ভালো বা নির্মল বায়ুতে শ্বাস নিতে পারেননি...

আব্দুল্লাহপুর ফ্লাইওভারের ওপরেও বাসস্টপ, ঝুঁকির মুখে যাত্রীরা
জাতীয়

১১:৫৪ এএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

গাজীপুরের টঙ্গী ও ঢাকার উত্তরার সংযোগস্থলে অবস্থিত আব্দুল্লাহপুর ফ্লাইওভার এখন কার্যত অঘোষিত বাসস্টপে রূপ নিয়েছে...

ধূসর হয়েছে গোলাপি বাস, ফের নজর ঘুরেছে ই-টিকিটে
জাতীয়

১১:৩২ এএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

ঢাকা মহানগরে গণপরিবহন ব্যবস্থায় শৃঙ্খলা আনতে এখন পর্যন্ত সব উদ্যোগই ভেস্তে গেছে। অসম প্রতিযোগিতা রোধ, যত্রতত্র যাত্রী ওঠা-নামা না করা, ই-টিকেটিং, সৌন্দর্য ও বাস সহজে চিহ্নিত করতে গোলাপি রং করাসহ কোনো পদক্ষেপই আলোর মুখ দেখেনি...

শব্দ-সন্ত্রাস: এক নীরব ঘাতকের গ্রাসে জনস্বাস্থ্য
মতামত

১১:১৭ এএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

নতুন বিধিমালা অনুযায়ী, ট্রাফিক পুলিশের সার্জেন্ট বা তার ওপরের পদমর্যাদার কর্মকর্তারা শব্দের মানমাত্রা অতিক্রমকারী যানবাহনকে ঘটনাস্থলেই ১০ হাজার টাকা পর্যন্ত জরিমানা করতে পারেন...

পুরান ঢাকায় উন্মুক্ত নর্দমা, ধুলাবালিতে চরম ভোগান্তি
জাতীয়

১০:৫৫ এএম, ১০ মার্চ ২০২৬, মঙ্গলবার

পুরান ঢাকার লক্ষ্মীবাজারের সুভাষ বোস অ্যাভিনিউয়ে সড়ক ও ড্রেন সংস্কারকাজের ধীরগতি, উন্মুক্ত নর্দমা ও ধুলাবালিতে চরম ভোগান্তিতে স্থানীয়রা। শিক্ষাপ্রতিষ্ঠানঘেরা ব্যস্ত সড়কে বাড়ছে দুর্ঘটনার আশঙ্কা। দ্রুত নিরাপত্তা নিশ্চিতের দাবি এলাকাবাসীর...

