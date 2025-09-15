যে মতেরই হোক না, সবাই একসঙ্গে কাজ করবো: সাদিক কায়েম১০:৪৪ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ সভাপতি (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছেন সাদিক কায়েম। জয়ের এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, যে মতের হোক না কেন সবাই একসঙ্গে কাজ করবেন...
ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস জয়০৯:২৬ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এবার ভূমিধস জয় হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের...
চূড়ান্ত ফল ঘোষণা ডাকসুর ভিপি হলেন সাদিক কায়েম০৮:৪৪ এএম, ১০ সেপ্টেম্বর ২০২৫, বুধবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহসভাপতি (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছেন ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের প্রার্থী সাদিক কায়েম...