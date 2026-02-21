শহীদ মিনারে সাদিক কায়েম-ফরহাদদের শ্রদ্ধা, সর্ব মিত্র চাকমার ক্ষোভ

শহীদ মিনারে সাদিক কায়েম-ফরহাদদের শ্রদ্ধা, সর্ব মিত্র চাকমার ক্ষোভ
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সদস্যদের একাংশ মহান শহীদ দিবস ও আন্তর্জাতিক মাতৃভাষা দিবসের প্রথম প্রহরে ভাষা শহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন করেছেন। বিষয়টি নিয়ে ফেসবুকে ক্ষোভ প্রকাশ করেছেন ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য সর্ব মিত্র চাকমা।
একুশের প্রথম প্রহরে ফেসবুক পোস্টে ডাকসু সদস্যদের একাংশের শ্রদ্ধা নিবেদনের ছবি প্রকাশ করেন সর্ব মিত্র চাকমা। সেখানে উপস্থিত ছিলেন ডাকসুর ভিপি সাদিক কায়েম, জিএস এস এম ফরহাদ ও এজিএস মহিউদ্দিন খানরা। তাদের সঙ্গে ছিলেন মূলত ডাকসুর ছাত্রশিবিরের নেতারাই। আর তাতে জায়গা হয়নি ফাতেমা তাসনিম জুমা, সর্ব মিত্র চাকমা, হেমা চাকমা, উম্মে উসওয়াতুন রাফিয়াসহ ডাকসুর বাকি সদস্যদের।
সর্বমিত্র জানান বিষয়টি জেনেছেন মূলত বিটিভি লাইভ থেকে। ফেসবুক পোস্টে তিনি লেখেন, ‘হেমা চাকমা, ফাতেমা তাসনিম জুমা, সর্ব মিত্র চাকমা, রাফিয়া, উম্মে সালমা and others আমরা বাংলাদেশ টেলিভিশনের বদৌলোতে জানলাম ডাকসু শহিদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে গেছে , হাহা!’
রাত ১২টা থেকে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারে শুরু হয়েছে ভাষাশহীদদের প্রতি শ্রদ্ধা নিবেদন। একুশের প্রথম প্রহরে ভাষা আন্দোলনের শহিদদের প্রতি শ্রদ্ধা জানিয়েছেন রাষ্ট্রপতি মো. সাহাবুদ্দিন ও প্রধানমন্ত্রী তারেক রহমান।
এর কিছুক্ষণ পরই জামায়াতে ইসলামীর আমির ও বিরোধী দলীয় নেতা ডা. শফিকুর রহমান, বিরোধীদলীয় চিফ হুইপ ও জাতীয় নাগরিক পার্টির (এনসিপি) আহ্বায়ক নাহিদ ইসলাম শ্রদ্ধা নিবেদন করেন। এরপর রাত ১টার দিকে ডাকসু সদস্যদের একাংশকে শহীদ মিনারে পুষ্পস্তবক অর্পণ করতে দেখা যায়।
এমএমএআর