ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস জয়

ডাকসুতে ছাত্রশিবিরের ভূমিধস জয়
প্রাচ্যের অক্সফোর্ড নামে খ্যাত ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে এবার ভূমিধস জয় হয়েছে ইসলামী ছাত্রশিবির সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট প্যানেলের। সহসভাপতি (ভিপি), সাধারণ সম্পাদক (জিএস) ও সহ-সাধারণ সম্পাদক (এজিএস) পদসহ ২৮টি পদের বেশিরভাগ পদে জয়ী হয়েছেন এই প্যানেলের প্রার্থীরা।
ভিপি পদে ইসলামী ছাত্রশিবিরের নেতা সাদিক কায়েম, জিএস পদে এস এম ফরহাদ এবং এজিএস পদে মহিউদ্দীন খান জয়ী হয়েছেন।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবন থেকে চূড়ান্ত ফলাফল ঘোষণা করেন চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তা অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
ছাত্রশিবিরের সাদিক কায়েম ১৪ হাজার ৪২ ভোট পেয়ে ভিপি পদে নির্বাচিত হয়েছেন। জিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা এস এম ফরহাদ ১০ হাজার ৭৯৪ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন। এজিএস পদে ছাত্রশিবিরের নেতা মুহা. মহিউদ্দীন খান ১১ হাজার ৭৭২ ভোট পেয়ে নির্বাচিত হয়েছেন।
৯ সেপ্টেম্বর সকাল ৮টা থেকে বিকেল ৪টা পর্যন্ত ভোটগ্রহণ অনুষ্ঠিত হয়।
এবার ডাকসুতে ২৮টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ৪৭১ জন। আর ১৮টি হল সংসদে নির্বাচন হয়েছে ১৩টি পদে। হল সংসদের ২৩৪টি পদের বিপরীতে প্রার্থী ছিলেন ১ হাজার ৩৫ জন।
ডাকসুতে এবার মোট ভোটার ছিল ৩৯ হাজার ৮৭৪। এর মধ্যে পাঁচটি ছাত্রী হলে ১৮ হাজার ৯৫৯ আর ১৩টি ছাত্র হলে ভোটার ২০ হাজার ৯১৫ জন ভোটার ছিল।
ডাকসু নির্বাচনে জয়ী হলেন যারা,
* সহসভাপতি (ভিপি)–আবু সাদিক কায়েম
* সাধারণ সম্পাদক (জিএস) –এস এম ফরহাদ
* সহসাধারণ সম্পাদক (এজিএস)-মুহা মহিউদ্দীন খান
* মুক্তিযুদ্ধ ও গণতান্ত্রিক আন্দোলন সম্পাদক-ফাতেমা তাসনিম জুমা
* বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি সম্পাদক-ইকবাল হায়দার
* কমন রুম রিডিং রুম ও ক্যাফেটেরিয়া সম্পাদক-উম্মে ছালমা
* আন্তর্জাতিক সম্পাদক-জসীমউদ্দিন খান
* সাহিত্য ও সাংস্কৃতিক সম্পাদক-মুসাদ্দিক আলী ইবনে মোহাম্মদ (স্বতন্ত্র)
* গবেষণা ও প্রকাশনা সম্পাদক-সানজিদা আহমেদ তন্বি (স্বতন্ত্র)
* ক্রীড়া সম্পাদক-আরমান হোসেন
* ছাত্র পরিবহন সম্পাদক-আসিফ আব্দুল্লাহ
* সমাজসেবা সম্পাদক—যুবাইর বিন নেছারী (স্বতন্ত্র)
* ক্যারিয়ার ডেভেলপমেন্ট সম্পাদক—মাজহারুল ইসলাম
* স্বাস্থ্য ও পরিবেশ সম্পাদক—এম এম আল মিনহাজ
* মানবাধিকার ও আইন বিষয়ক সম্পাদক—মো. জাকারিয়া
এসএনআর/এমএমএআর/জেআইএম