যে মতেরই হোক না, সবাই একসঙ্গে কাজ করবো: সাদিক কায়েম

যে মতেরই হোক না, সবাই একসঙ্গে কাজ করবো: সাদিক কায়েম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে সহ সভাপতি (ভিপি) পদে জয়ী হয়েছেন সাদিক কায়েম। জয়ের এক প্রতিক্রিয়ায় তিনি বলেছেন, যে মতের হোক না কেন সবাই একসঙ্গে কাজ করবেন।
তিনি আরও বলেন, ‘শিক্ষার্থীদের প্রত্যাশা আমাদের প্রত্যাশা। আমরা ক্যাম্পাসকে স্বপ্নের ক্যাম্পাস হিসেবে গড়ে তুলবো।’
যারা একসঙ্গে নির্বাচন করেছেন তারা প্রত্যেকে উপদেষ্টা বলেন, ভিপি সাদিক কায়েম। তিনি বলেন, তারা আমাদের পরামর্শ দেবেন।
জুলাই বিপ্লব ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে শুরু হয়েছে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় থেকে আগামী বাংলাদেশের স্বপ্ন দেখবেন বলেও জানান তিনি।
দায়িত্বপালনকালে মারা যাওয়া সাংবাদিক ও তার পরিবারের প্রতি সমবেদনা জানান সাদিক কায়েম। তিনি সব গণমাধ্যমকর্মীদেরও ধন্যবাদ জানান।
বুধবার (১০ সেপ্টেম্বর) সকালে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সিনেট ভবনে সংবাদ সম্মেলনে প্রতিক্রিয়া জানান ছাত্রশিবির সমর্থিত প্যানেলের নির্বাচিত ভিপি সাদিক কায়েম ও জিএস পদে জয়ী এস এম ফরহাদ।
