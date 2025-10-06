গোলটেবিল বৈঠকে বক্তারা পুঁজিবাজারে অপার সম্ভাবনা, প্রয়োজন সৎ-দক্ষ নেতৃত্ব০৮:২৪ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
একটি দেশের শিল্পায়নে পুঁজিবাজারের যে ধরনের ভূমিকা রাখার কথা বাংলাদেশের পুঁজিবাজার সেই ভূমিকা রাখতে পারেনি। নিয়ন্ত্রক সংস্থার নেতৃত্বের দুর্বলতা...
মো. মনিরুজ্জামান নষ্ট হয়ে গেছে ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা০৮:১৫ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
অনেক ব্যাংকের আর্থিক প্রতিবেদনের বিশ্বাসযোগ্যতা নষ্ট হয়ে গেছে মন্তব্য করে প্রাইম ব্যাংক সিকিউরিটিজ লিমিটেডের ব্যবস্থাপনা পরিচালক (এমডি) ও প্রধান নির্বাহী কর্মকর্তা (সিইও) মো. মনিরুজ্জামান বলেছেন, যেসব ব্যাংক এখন দেউলিয়াত্বের পথে, তারাও শত শত কোটি টাকার মুনাফা দেখিয়েছে...
মিনহাজ মান্নান ইমন শেয়ারবাজারের সম্ভাবনা নিহিত সঠিক নেতৃত্বে, চ্যালেঞ্জ রাজনীতি০৬:৩১ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
বাংলাদেশের শেয়ারবাজার আগামী ১০ বছরে ট্রিলিয়ন ডলারের ইকোনমি দিতে পারে মন্তব্য করে ঢাকা স্টক এক্সচেঞ্জের (ডিএসই) পরিচালক মিনহাজ মান্নান ইমন বলেছেন, শেয়ার বাজারের সম্ভাবনা নিহিত আছে সঠিক নেতৃত্বে...
গোলটেবিল বৈঠকে আল-আমিন পুঁজিবাজারকে রাষ্ট্রীয়ভাবে নেগলেক্ট করে রাখা হয়েছে০৫:৫৩ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের অ্যাকাউন্টিং অ্যান্ড ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের সহযোগী অধ্যাপক ও বিএসইসি কর্তৃক গঠিত পুঁজিবাজার সংস্কার টাস্কফোর্সের সদস্য মো. আল-আমিন বলেছেন, বাংলাদেশে প্রাতিষ্ঠানিক বিনিয়োগকারীদের সাধারণ বিনিয়োগকারীর মতোই ব্যবহার করা হয়...
রাজনৈতিক বন্দোবস্তের মাধ্যমে পুঁজি লুট হয়েছে: মাহমুদ হোসেন০৫:৪৮ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
পুঁজিবাজারের সম্ভাবনার চেয়ে সমস্যাই বেশি এবং এই সমস্যাগুলোর মূলে রয়েছে নৈতিক অবক্ষয়, রাষ্ট্রীয় দুর্বলতা ও পরিকল্পিত লুটপাট। আমাদের পুঁজিবাজারে বছরের পর বছর যা ঘটেছে...
গোলটেবিল বৈঠকে শাকিল রিজভী পুঁজিবাজারে আস্থা ফেরাতে এজিএম, অডিট মান ও তথ্যের স্বচ্ছতা জরুরি০৫:২৬ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীর আস্থা ফিরিয়ে আনতে বার্ষিক সাধারণ সভার (এজিএম) সুষ্ঠু পরিবেশ নিশ্চিত করা, মানসম্মত অডিট রিপোর্ট ও তথ্যপ্রবাহে স্বচ্ছতা...
মামুনুর রশীদ ১৪ মাসে পোর্টফোলিও অর্ধেকে, আস্থা ফেরেনি বিনিয়োগকারীদের০৪:৫২ পিএম, ০৪ অক্টোবর ২০২৫, শনিবার
গত ১৪ মাসে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন কমিশন ও নতুন নেতৃত্ব এলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরেনি...
ফান্ডামেন্টাল ও টেকনিক্যাল অ্যানালিস্ট মো. মামুনুর রশীদ বলেন, গত ১৪ মাসে পুঁজিবাজারে বিনিয়োগকারীদের পোর্টফোলিও প্রায় অর্ধেকে নেমে গেছে। জুলাইয়ের গণঅভ্যুত্থানের পর নতুন কমিশন ও নতুন নেতৃত্ব এলেও বিনিয়োগকারীদের আস্থা ফেরেনি। যারা ১৪ মাস আগে ১০০ টাকা বিনিয়োগ করেছিলেন, আজ তারা নিজেদের অর্থ মাত্র ৫০ টাকায় দেখতে পাচ্ছেন। এ যেন এমন সময়, যখন দেশ হাসে, বিনিয়োগকারী কাঁদে।