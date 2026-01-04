ভেনেজুয়েলায় কেবল একজনই প্রেসিডেন্ট, তিনি মাদুরো: ডেলসি রদ্রিগেজ০৬:০৬ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভারপ্রাপ্ত প্রেসিডেন্ট হিসেবে শপথ নেওয়ার আগে এই মন্তব্য করেন ভেনেজুয়েলার ভাইস প্রেসিডেন্ট ডেলসি রদ্রিগেজ...
ভেনেজুয়েলায় মার্কিন হামলার পর ক্ষেপণাস্ত্র ছুড়লো উত্তর কোরিয়া০৫:৩৭ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলায় যুক্তরাষ্ট্রের হামলার পর রোববার (৪ জানুয়ারি) ব্যালিস্টিক ক্ষেপণাস্ত্র নিক্ষেপ করেছে উত্তর কোরিয়া। একই দিনে প্রতিদ্বন্দ্বী দক্ষিণ কোরিয়ার প্রেসিডেন্ট চীনে রাষ্ট্রীয় সফর শুরু করায় এই ক্ষেপণাস্ত্র উৎক্ষেপণ আন্তর্জাতিক উত্তেজনা আরও বাড়িয়ে দিয়েছে...
মাদুরোর মুক্তির দাবিতে সমর্থকদের বিক্ষোভ০৫:১৩ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
যুক্তরাষ্ট্রের হাতে বন্দি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর মুক্তির দাবিতে দেশটির রাজধানী কারাকাসের বিভিন্ন স্থানে বিক্ষোভ করছেন তার সমর্থকরা। কারাকাসের মেয়র কারমেন...
ভেনেজুয়েলায় এখনো প্রভাবশালী মাদুরোর ঘনিষ্ঠ সহযোগীরা০৫:০৪ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলার নেতা নিকোলাস মাদুরো যুক্তরাষ্ট্রের হাতে গ্রেফতার হওয়ায় তেলসমৃদ্ধ দেশটি এখন কে চালাচ্ছে—তা নিয়ে অনিশ্চয়তা তৈরি হয়েছে....
মাদুরোকে বন্দি: যুক্তরাষ্ট্রের সাফাই গাইছে যেসব দেশ০৪:১২ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ইসরায়েল, আর্জেন্টিনা, আলবেনিয়া, কসোভো, যুক্তরাজ্য ও ফ্রান্স যুক্তরাষ্ট্রে এই পদক্ষেপে সমর্থন জানিয়েছে...
মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ০৩:৫৬ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলার ভবিষ্যৎ নির্ধারণ করবেন দেশটির জনগণ। এমন মন্তব্য করেছেন মার্কিন প্রতিরক্ষামন্ত্রী পিট হেগসেথ। সামরিক অভিযান চালিয়ে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো...
ভেনেজুয়েলায় হামলার ঘটনায় কী বলছে বিশ্ব?০৩:১৬ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলায় সামরিক অভিযান চালিয়ে দেশটির প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরো এবং তার স্ত্রীকে বন্দি করে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। এই ঘটনায় উদ্বেগ প্রকাশ করেছে জাতিসংঘ...
মাদুরোর স্ত্রীকেও কেন ধরে নিয়ে গেলো যুক্তরাষ্ট্র?০২:২৯ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোর সঙ্গে তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেসকেও ধরে নিয়ে গেছে যুক্তরাষ্ট্র। শুক্রবার (২ জানুয়ারি) রাতে চালানো মার্কিন...
ভেনেজুয়েলায় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা দিচ্ছে স্টারলিংক০১:৪৭ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
যুক্তরাষ্ট্রের সামরিক অভিযানের পর দক্ষিণ আমেরিকার দেশ ভেনেজুয়েলায় বিনামূল্যে ইন্টারনেট সেবা প্রদানের ঘোষণা দিয়েছে মার্কিন স্যাটেলাইট ইন্টারনেট পরিষেবা স্টারলিংক...
মাদুরো বন্দি ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট হিসেবে কাকে চান ট্রাম্প?০১:০৮ পিএম, ০৪ জানুয়ারি ২০২৬, রোববার
ভেনেজুয়েলায় নতুন শাসক হিসেবে নোবেল শান্তি পুরস্কারজয়ী বিরোধীদলীয় নেত্রী মারিয়া কোরিনা মাচাদোকে বসানোর সম্ভাবনা নাকচ করে দিয়েছেন...