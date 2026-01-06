ভেনেজুয়েলায় পুনরায় দূতাবাস চালুর প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের

ভেনেজুয়েলায় পুনরায় দূতাবাস চালুর প্রস্তুতি যুক্তরাষ্ট্রের
ভেনেজুয়েলার রাজধানী কারাকাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস পুনরায় খোলার প্রস্তুতি নিচ্ছে ট্রাম্প প্রশাসন। সোমবার (৫ জানুয়ারি) মার্কিন পররাষ্ট্র দফতরের এক জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা আনাদোলু এজেন্সিকে এ তথ্য জানিয়েছেন ।
নাম প্রকাশ না করার শর্তে জ্যেষ্ঠ কর্মকর্তা বলেছেন, প্রেসিডেন্ট ট্রাম্প যেমনটি বলেছেন তিনি যদি সিদ্ধান্ত তেমন নেন, সে ক্ষেত্রে দূতাবাস পুনরায় খোলার জন্য আমরা প্রস্তুতি নিচ্ছি। তবে পরিকল্পনা এখনও প্রাথমিক পর্যায়ে রয়েছে এবং এ বিষয়ে এখনো কোনো চূড়ান্ত সিদ্ধান্ত হয়নি বলে জানান ওই কর্মকর্তা।
এর আগে রোববার (৪ জানুয়ারি) এয়ার ফোর্স ওয়ানে দূতাবাস বিষয়ে সাংবাদিকদের এক প্রশ্নের জবাবে প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প বলেছেন, আমরা বিষয়টি নিয়ে ভাবছি।
২০১৯ সালে তৎকালীন প্রেসিডেন্ট ডোনাল্ড ট্রাম্প ভেনেজুয়েলার বিরোধী নেতা হুয়ান গুইদোকে দেশটির প্রেসিডেন্ট হিসেবে স্বীকৃতি দেওয়ার পর কারাকাসে যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস বন্ধ করে দেওয়া হয়। সে সময় নিকোলাস মাদুরোর ২০১৮ সালের পুনর্নির্বাচনকে অবৈধ বলে প্রত্যাখ্যান করে ওয়াশিংটন।
এরপর থেকে ভেনেজুয়েলা সংক্রান্ত মার্কিন কূটনৈতিক কার্যক্রম প্রতিবেশী দেশ কলম্বিয়ায় অবস্থিত যুক্তরাষ্ট্রের দূতাবাস থেকে পরিচালিত হয়ে আসছে।
উল্লেখ্য, শুক্রবার (২ জানুয়ারি) মধ্যরাতে যুক্তরাষ্ট্রের এক রাতব্যাপী সামরিক অভিযানে ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে কারাকাস থেকে বন্দি করে নিউইয়র্কে নিয়ে যাওয়া হয়। সেখানে সোমবার (৫ জানুয়ারি) তিনি ও তার স্ত্রী সিলিয়া ফ্লোরেস অস্ত্র ও মাদক পাচার সংক্রান্ত অভিযোগে আদালতে তোলা হয়। তবে আদালতে বিচারকের সামনে নিজেদের নির্দোষ দাবি করেছেন এ প্রেসিডেন্ট দম্পতি।
কেএম