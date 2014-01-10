ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে যুক্তরাষ্ট্র

ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে যুক্তরাষ্ট্র
ভেনেজুয়েলা ইস্যুতে যুক্তরাষ্ট্রের তেল কোম্পানিগুলোর সঙ্গে বৈঠক করবে ট্রাম্প প্রশাসন। বিষয়টি সম্পর্কে অবগত একটি সূত্রের মতে, মার্কিন বাহিনী ভেনেজুয়েলার প্রেসিডেন্ট নিকোলাস মাদুরোকে বন্দি করে নিয়ে যাওয়ার পর ভেনেজুয়েলার তেল উৎপাদন বৃদ্ধির বিষয়ে আলোচনা করার জন্য প্রেসিডেন্ট ট্রাম্পের প্রশাসন চলতি সপ্তাহের শেষের দিকে মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোর নির্বাহীদের সঙ্গে বৈঠক করার পরিকল্পনা করছে। খবর রয়টার্সের।
প্রায় দুই দশক আগে মার্কিন নেতৃত্বাধীন জ্বালানি কার্যক্রমের নিয়ন্ত্রণ নেয় ভেনেজুয়েলা প্রশাসন। কিন্তু এখন আবার শীর্ষস্থানীয় মার্কিন তেল কোম্পানিগুলোকে দক্ষিণ আমেরিকার দেশটিতে ফিরিয়ে আনতে এই বৈঠককে অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ হিসেবে দেখছে যুক্তরাষ্ট্র।
যুক্তরাষ্ট্রের বৃহত্তম তেল কোম্পানি এক্সন মবিল, কনোকোফিলিপস এবং শেভ্রন মাদুরোর ক্ষমতাচ্যুতির বিষয়ে প্রশাসনের সঙ্গে এখনো কোনো আলোচনা করেনি। বিষয়টি সম্পর্কে পরিচিত চারটি তেল শিল্পের নির্বাহীর মতে, ট্রাম্পের বক্তব্যের বিরোধিতা করে তিনি এরই মধ্যে সব মার্কিন তেল কোম্পানির সঙ্গে বৈঠক করেছেন।
সোমবার একটি সূত্র জানিয়েছে, এই তিনটি কোম্পানির কেউই ভেনেজুয়েলায় কাজ করার বিষয়ে, অপসারণের আগে বা অপসারণের পরে এখনো পর্যন্ত হোয়াইট হাউজের সঙ্গে কোনো ধরনের আলোচনা করেনি।
আসন্ন বৈঠকগুলো ভেনেজুয়েলা থেকে অপরিশোধিত তেল উৎপাদন এবং রপ্তানি বৃদ্ধির জন্য অত্যন্ত গুরুত্বপূর্ণ। আসন্ন বৈঠকে কোন কোন প্রতিষ্ঠানের নির্বাহীরা যোগ দেবেন এবং তেল কোম্পানিগুলো ব্যক্তিগতভাবে নাকি সম্মিলিতভাবে যোগ দেবে তা এখনো স্পষ্ট নয়।
হোয়াইট হাউজ এই বৈঠক সম্পর্কে কোনো মন্তব্য করেনি। তবে বলেছে যে, তারা বিশ্বাস করে যে মার্কিন তেল শিল্প ভেনেজুয়েলায় স্থানান্তরিত হতে প্রস্তুত।
হোয়াইট হাউজের মুখপাত্র টেলর রজার্স বলেন, আমাদের সব তেল কোম্পানি ভেনেজুয়েলায় বড় বিনিয়োগ করতে প্রস্তুত এবং ইচ্ছুক, যা তাদের তেল অবকাঠামো পুনর্নির্মাণ করবে। অবৈধ মাদুরো শাসনামলে এই শিল্প ধ্বংস হয়ে গেছে।
এক্সন, শেভরন এবং কনোকোফিলিপস তাৎক্ষণিকভাবে এ বিষয়ে কোনো সাড়া দেয়নি। ট্রাম্প এনবিসি নিউজকে বলেন, ভেনেজুয়েলার জ্বালানি অবকাঠামো পুনর্নির্মাণে সক্ষম করার জন্য যুক্তরাষ্ট্র তেল কোম্পানিগুলোকে ভর্তুকি দিতে পারে।
সামরিক অভিযানের আগে প্রশাসন কোনো তেল কোম্পানিকে ব্রিফ করেছে কি না জানতে চাইলে ট্রাম্প বলেন, না। কিন্তু আমরা যদি এটা করি তাহলে কী হবে? এই ধারণা নিয়ে কথা বলছি।
ট্রাম্প এনবিসি নিউজকে বলেন, তেল কোম্পানিগুলো পুরোপুরি সচেতন ছিল যে আমরা কিছু করার কথা ভাবছি। কিন্তু আমরা তাদের বলিনি যে আমরা এটি করতে যাচ্ছি।
টিটিএন