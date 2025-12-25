যশোরে প্রার্থী বদলে হতাশ বিএনপি নেতাকর্মীরা০৭:১৬ পিএম, ২৪ ডিসেম্বর ২০২৫, বুধবার
আসন্ন ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনে যশোর-৫ (মণিরামপুর) আসনে বিএনপির প্রার্থী বদল হওয়ায় দলীয় নেতাকর্মীদের মাঝে যেনো বজ্রাঘাত হয়েছে...
নজিপুরে আ.লীগের প্রার্থী বেসরকারিভাবে জয়ী০২:৪৫ পিএম, ৩০ ডিসেম্বর ২০১৫, বুধবার
নওগাঁর পত্নীতলা উপজেলার নজিপুর পৌরসভায় উপজেলা আওয়ামী লীগের যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক রেজাউল কবির চৌধুরী বাবু ৬২৪৭ ভোট পেয়েছেন।
কাউন্সিলর প্রার্থীর বাড়ি ও বিএনপি নেতার অফিসে হামলা০৪:২১ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার
পৌরসভা নির্বাচনকে কেন্দ্র করে লক্ষ্মীপুরের রায়পুরে বিএনপির মেয়র প্রার্থী এ বিএম জিলানীর নির্বাচন সমন্বয়কারী ও উপজেলা বিএনপির সভাপতি অ্যাডভোকেট...
বাগেরহাটে ২ পৌরসভায় উৎকন্ঠায় ভোটার ও প্রার্থীরা০২:২৭ পিএম, ২৯ ডিসেম্বর ২০১৫, মঙ্গলবার
বাগেরহাট ও মোড়েলগঞ্জ পৌরসভার নির্বাচনের সুষ্ঠু পরিবেশ নিয়ে উদ্বেগ-উৎকন্ঠার মধ্য দিয়ে শুরু হচ্ছে ভোটগ্রহণ। বাগেরহাট পৌসভায় ১৫টির মধ্যে ১৪টি কেন্দ্র...