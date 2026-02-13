বিভিন্ন জেলা থেকে বিজয়ের খবর, বিএনপির গুলশান কার্যালয়ে উচ্ছ্বাস

জ্যেষ্ঠ প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ১০:৫৮ পিএম, ১২ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের ভিড়/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকার গুলশানে বিএনপির চেয়ারম্যানের কার্যালয়ের সামনে নেতাকর্মীদের মধ্যে উচ্ছ্বাস দেখা গেছে। বিভিন্ন জেলা থেকে বিএনপি প্রার্থীদের বিজয়ের খবর আসছে—এমন তথ্য ছড়িয়ে পড়ার পর সেখানে জড়ো হওয়া নেতাকর্মীরা আনন্দ প্রকাশ করেন।

দলীয় সূত্র জানায়, বিএনপির চেয়ারম্যান তারেক রহমান গুলশান কার্যালয়ে অবস্থান করে সারাদেশের নির্বাচনি পরিস্থিতির খোঁজখবর নিচ্ছেন। তিনি দলীয় প্রার্থী ও সংশ্লিষ্ট নেতাদের সঙ্গে নিয়মিত যোগাযোগ রাখছেন।

এদিকে গুলশান-২–এ বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির কার্যালয়ে সার্বক্ষণিক তদারকি করছেন দলের স্থায়ী কমিটির সদস্য ও নির্বাচন পরিচালনা কমিটির চেয়ারম্যান নজরুল ইসলাম খান।

দলের পক্ষ থেকে জানানো হয়, নির্বাচন-সংক্রান্ত সমন্বয় কার্যক্রমে প্রধান সমন্বয়কের দায়িত্ব পালন করছেন বিএনপি চেয়ারম্যানের উপদেষ্টা কাউন্সিলের সদস্য ইসমাইল জবিউল্লাহ।

নির্বাচনের সর্বশেষ পরিস্থিতি নিয়ে কিছুক্ষণ পরপর সংবাদ সম্মেলন করছেন বিএনপির নির্বাচন পরিচালনা কমিটির মুখপাত্র ড. মাহাদী আমিন এবং বিএনপি মিডিয়া সেলের আহ্বায়ক অধ্যাপক ডা. মওদুদ হোসেন আলমগীর পাভেল। তারা বিভিন্ন জেলা থেকে প্রাপ্ত তথ্য তুলে ধরছেন।

দলীয় কার্যালয়ের সামনে অবস্থান নেওয়া নেতাকর্মীরা জানান, তারা কেন্দ্র থেকে প্রাপ্ত খবরের অপেক্ষায় রয়েছেন।

কেএইচ/এমএমকে

