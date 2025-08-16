আগামী বছর ভালুকায় চালু হচ্ছে পাঁচ তারকা হোটেল ‘ম্যারিয়ট’

আগামী বছর ভালুকায় চালু হচ্ছে পাঁচ তারকা হোটেল ‘ম্যারিয়ট’
পুঁজিবাজারে তালিকাভুক্ত বেস্ট হোল্ডিংসের অর্থায়নে প্রতিষ্ঠিত দেশের শিল্পাঞ্চলখ্যাত ভালুকায় প্রথম পাঁচতারা হোটেল ‘ম্যারিয়ট’ আগামী বছরের অর্থাৎ ২০২৬ সালের তৃতীয় প্রান্তিকে বাণিজ্যিক কার্যক্রম শুরু করবে।
শনিবার (১৬ আগস্ট) ম্যারিয়ট হোটেলের নির্মাণকাজ পরিদর্শন শেষে সাংবাদিকদের এ তথ্য জানান বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসির কোম্পানি সেক্রেটারি মো. আবুল কালাম আজাদ।
আবুল কালাম আজাদ জানান, ময়মনসিংহ জেলার ভালুকায় আন্তর্জাতিক হোটেল চেইন ম্যারিয়টের একটি চেইন হোটেল ম্যারিয়ট ভালুকা নামের একটি পাঁচতারকা হোটেলসহ পুঁজিবাজারের তালিকাভুক্ত প্রতিষ্ঠান বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসির বেশ কয়েকটি আন্তর্জাতিক মানসম্পন্ন প্রকল্প চলমান রয়েছে। ভালুকায় বর্তমানে তৈরি পোশাক, বস্ত্র, ওষুধ, সিরামিক, কৃষি প্রক্রিয়াজাতকরণ ও মোবাইল ফোন সংযোজনসহ আড়াই হাজারের বেশি শিল্পকারখানাকে টার্গেট করেই এসব প্রকল্পগুলো তৈরির উদ্যোগ নেয় প্রতিষ্ঠানটি।
বেস্ট হোল্ডিংসের কোম্পানি সচিব বলেন, আগামী বছর জুনের মধ্যে দেশের শিল্পাঞ্চলে প্রথম পাঁচতারা হোটেল ম্যারিয়ট ভালুকা চালু করতে যাচ্ছে বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসি'র অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইকনএক্স হোটেলস লিমিটেড। হযরত শাহজালাল আন্তর্জাতিক বিমানবন্দর থেকে ৬০ কিলোমিটার উত্তরে দ্রুত সম্প্রসারণশীল শিল্প এলাকা ভালুকা উপজেলার মাওনা হবির বাড়িতে এই হোটেল তৈরির মাধ্যমে দেশের শিল্প ও আতিথেয়তা খাতে নতুন দৃশ্যপট যোগ করবে।
তিনি বলেন, ‘এ হোটেলটি শিল্পখাত ও পাঁচতারা সেবার মধ্যে সেতুবন্ধন তৈরি করবে। এখানে শুধু অতিথিদের থাকার ব্যবস্থাই থাকছে না, পাশাপাশি দেশের নতুন শিল্পাঞ্চলগুলোয় ব্যবসা-বাণিজ্য আরও এগিয়ে নিতে সহযোগিতা করবে। এলাকাটিকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হিসেবে বিবেচনা করা হচ্ছে। এখানে পণ্য সরবরাহকারীদের এক্সপো, বাণিজ্য সম্মেলন ও শিল্পসংশ্লিষ্ট সভার আয়োজন করা হচ্ছে। এসব অনুষ্ঠানে দেশি-বিদেশি অতিথিরা অংশ নিচ্ছেন।
তিনি আরও বলেন, প্রায় ৪.৪৭ একর জমির ওপর হোটেলটি তৈরি হচ্ছে। দেশে ব্যবসায়ীদের সংখ্যা ক্রমশ বাড়ছে। তাদেরকে বিলাসবহুল আবাসন সেবা দেওয়ার কথা মাথায় রেখে এই হোটেলের পরিকল্পনা করা হয়েছে। হোটেলটিতে থাকবে ২২৮ কক্ষ। অতিথিদের চাহিদা মেটাতে থাকবে আধুনিক সুবিধা। এসব সুবিধার মধ্যে আছে উচ্চগতির ইন্টারনেট, স্মার্ট ওয়ার্ক স্টেশন, বড় পরিসরে মিটিং হল, এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, রেস্তোরাঁ, ব্যবসাকেন্দ্র, বিনোদন স্থান, স্পা ও ফিটনেস পরিষেবা।
বেস্ট হোল্ডিংসের কোম্পানি সচিব বলেন, অতিথিদের সুন্দর পরিবেশে নির্ঝঞ্ঝাট রাখাটাই আমাদের লক্ষ্য, হোটেলের সুবিধাগুলো অতিথিদের চাহিদার ওপর নির্ভর করে সাজানো হয়েছে। এখানে এক বা একাধিক দিনের জন্য বাণিজ্যিক বৈঠক বা অন্যান্য অনুষ্ঠান আয়োজনের ব্যবস্থা থাকবে।
এ প্রকল্প আমাদের পরিবর্তিত অর্থনৈতিক পরিস্থিতিকে তুলে ধরছে। ব্যবসা এখন আর ঢাকাকেন্দ্রিক নয়। বিনিয়োগকারীরা ভালুকার মতো উদীয়মান শিল্পাঞ্চলে আসছেন। তাদের জন্য আমাদের অবশ্যই অবকাঠামো নিয়ে প্রস্তুত থাকতে হবে। ভালুকায় হোটেল করার সিদ্ধান্তটি কৌশলগত ও প্রতীকী। এটি এ এলাকাকে গুরুত্বপূর্ণ শিল্পাঞ্চল হিসেবে গড়ে তুলতে সহায়ক হবে। হোটেলটি ঢাকার বাইরে উন্নয়ন ও ব্যবসাবান্ধব পরিবেশ তৈরিতে সহায়তা করবে। এটিকে দেশজুড়ে প্রবৃদ্ধির অংশ হিসেবেও দেখছি।
তিনি আরও বলেন, হোটেলটি আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের মাধ্যমে পরিচালিত হবে। তাছাড়া হোটেল লো মেরিডিয়ান ঢাকা সফলভাবে পরিচালিত হচ্ছে বেস্ট হোল্ডিংসের পিএলসির ব্যবস্থাপনাতেই। আইকনএক্স হোটেলস লিমিটেড ২০২১ সালের জুনে ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের সঙ্গে চুক্তি করে। ম্যারিয়ট হোটেলের কাজ প্রায় ৮০ শতাংশ শেষ হয়েছে। এখন এর অভ্যন্তরীণ সাজসজ্জাসহ বাকি কাজ শেষ পর্যায়ে রয়েছে। এছাড়া ম্যারিয়ট ভালুকার কমার্শিয়াল কমপ্লেক্স, শপিংমল, সিনেপ্লেক্স, ফুডকোর্টের কাজও চলমান রয়েছে।
হোটেলটির পরিষেবা, খাদ্য ও পানীয়, প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে ৫০০-এর বেশি মানুষের কাজের সুযোগ হবে। পরোক্ষভাবে লজিস্টিক, ক্যাটারিং ও পরিবহন খাতে স্থানীয়দের কাজের সুযোগ করবে। এছাড়া বেস্ট হোল্ডিংস পিএলসির মালিকানায় ভালুকাতে ৫৩ একর জায়গার ওপর লাক্সারি ইন্টারন্যাশনাল চেইন রিসোর্ট লাক্সারি কালেকশনস অ্যান্ড ভিলার কাজ চলমান রয়েছে। মূলত উচ্চ-মধ্যবিত্ত পর্যটক, অবকাশযাপনকারী, ব্যবসায়ীদের আকৃষ্ট করতে ১৪০ কক্ষ বিশিষ্ট রিসোর্টিতে রয়েছে এক্সিকিউটিভ লাউঞ্জ, বিজনেস সেন্টার, ব্যাংকুয়েট হল, মিনি সুইমিংপুল, রিক্রিয়েশন সেন্টার, কিডস ক্লাব, কিডস পুল, মুভি থিয়েটার, স্পা, ফিটনেস সেন্টার, গলফ প্র্যাক্টিস, টেনিস, ভলিবল কোর্টসহ অত্যাধুনিক সব সুবিধা- বলেন আবুল কালাম আজাদ।
তিনি জানান, রিসোর্টটির অধীনে ১৪টি স্টুডিও ভিলা, চারটি প্রেসিডেন্সিয়াল ভিলা, দুটি লাক্সারি বাংলো, একটি ক্লাব হাউজ, একটি রেস্টিং প্যাভিলিয়ন, একটি সিগনেচার রেস্টুরেন্ট, একটি স্পেশাল রেস্টুরেন্টসহ থাকছে অত্যাধুনিক সব ফ্যাসিলিটি। আন্তর্জাতিক খ্যাতিসম্পন্ন ম্যারিয়ট ইন্টারন্যাশনালের লাক্সারি সেগমেন্টের অন্যতম এ রিসোর্টটি। রিসোর্টির পরিষেবা, খাদ্য ও পানীয়, প্রশাসন ও রক্ষণাবেক্ষণের কাজে সাড়ে ৪০০-এর বেশি মানুষের কাজের সুযোগ তৈরি হবে।
এদিকে বেস্ট হোল্ডিংসের প্রকল্পগুলোর মধ্যে অন্যতম দেশের একমাত্র আন্তর্জাতিক বোর্ডিং স্কুল চেইন হেইলিবেরি ভালুকা ২০২৪ সালের আগস্ট সেশনের ক্লাস শুরু করেছে। বেস্ট হোল্ডিংসের অঙ্গপ্রতিষ্ঠান আইকনএক্স সার্ভিসেস লিমিটেডের মালিকানায় পরিচালিত হচ্ছে স্কুলটি। বর্তমানে সম্পূর্ণ আবাসিক পরিবেশে ষষ্ঠ থেকে নবম গ্রেড পর্যন্ত দ্বিতীয় ব্যাচের ক্লাস করছে শিক্ষার্থীরা। পরে ১২তম গ্রেড পর্যন্ত শিক্ষা কার্যক্রম চালু হবে- বলেন আবুল কালাম আজাদ।
তিনি জানান, হেইলিবেরি ভালুকার প্রথম ব্যাচের শতভাগ শিক্ষার্থীই ২৫-৭৫ শতাংশ পর্যন্ত শিক্ষাবৃত্তি পেয়েছেন। পরবর্তী শিক্ষাবর্ষগুলোতেও হেইলিবেরি ভালুকায় ভর্তি হলেই ন্যূনতম ২৫ শতাংশ শিক্ষাবৃত্তি পাচ্ছেন শিক্ষার্থীরা। বিশ্বের অন্যতম বিখ্যাত বোর্ডিং স্কুল হেইলিবেরি। প্রায় ১৬০ বছর আগে যুক্তরাজ্যে এর যাত্রা। বর্তমানে বিশ্বের বিভিন্ন দেশে এ বিদ্যালয়ের শাখা রয়েছে। প্রতি বছর প্রতিষ্ঠানটির শিক্ষার্থীদের ৬১ শতাংশই হার্ভার্ড, এমআইটি, এলএসই, অক্সফোর্ড বা কেমব্রিজের মতো আইভি লিগ এবং রাসেল গ্রুপ প্রতিষ্ঠানে যোগ দিয়ে থাকেন।
বেস্ট হোল্ডিংয়ের কোম্পানি সচিব বলেন, শুধু একাডেমিক উন্নতিই নয় বরং ব্যক্তিগত উন্নতি, নেতৃত্বের দক্ষতা বিকাশেও নানা উদ্যোগ রয়েছে বিদ্যালয়টির। এরই মধ্যে হেইলিবেরি ভালুকা বাংলাদেশি শিক্ষার্থীদের জন্য স্কুল ক্যাম্পাসে যুক্তরাষ্ট্রের ম্যাসাচুসেটস ইনস্টিটিউট অব টেকনোলজির (এমআইটি) সঙ্গে যৌথ উদ্যোগে এমআইটি সামার স্কুল প্রোগ্রামে অংশ নেওয়ার সুযোগ তৈরি করছে। একই সঙ্গে বাংলাদেশে প্রথমবারের মতো হার্ভার্ড সামার স্কুল ইনফরমেশন সেশনেরও আয়োজন করেছে স্কুলটি। সম্প্রতি থাইল্যান্ডে অনুষ্ঠেয় ডিউক অব এডিনবার্গ অ্যাওয়ার্ড কার্যক্রমে অংশ নেয় হেইলিবারি ভালুকার একদল শিক্ষার্থী। শিক্ষার্থীদের ভবিষ্যতের দক্ষতাসম্পন্ন উন্নত নাগরিক হিসেবে প্রস্তুত করার পাশাপাশি বিশ্বমানের সেরা নাগরিক হিসেবে গড়ে তোলাই স্কুলটির মূল লক্ষ্য।
