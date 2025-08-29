  2. ভ্রমণ

লেক তুরকানার ভ্রমণগাথা: মরুর হৃদয়ে নীল বিস্ময়

অবশেষে আমি এসে দাঁড়ালাম সেই স্থানটিতে, যা বহুদিন ধরে আমার স্বপ্নের ভেতরে ছায়ার মতো ভেসে বেড়িয়েছে। লেক তুরকানা। নামটি উচ্চারণ করলেই চোখের সামনে ভেসে ওঠে মরুভূমির বুকে নীলাভ এক বিস্ময়। কাগজে-কলমে এ লেককে শুধু একটি জলাধার বলা যায় না বরং এটি যেন মরুভূমির পাথুরে দেহের ওপর জড়িয়ে থাকা এক অনন্ত নীল আভরণ। আমি যখন প্রথমবার চোখ মেললাম এ লেকের দিকে, সত্যি বলতে মনে হলো, যেন বিশাল কোনো সমুদ্রের সামনে দাঁড়িয়ে আছি। যতদূর চোখ যায় শুধু নীল জলরাশি, আকাশের সঙ্গে মিশে যাওয়া দিগন্ত।

লেকটির আয়তন বিশাল, প্রায় ২৫০ কিলোমিটার দীর্ঘ এবং প্রস্থ পঞ্চাশ কিলোমিটার। এই জলভূমি মরুর শুষ্কতাকে ভেঙে দিয়েছে অদ্ভুত এক বৈপরীত্যে। এর এক তৃতীয়াংশ বিস্তৃত হয়েছে কেনিয়ার ভেতরে, আরেকাংশ প্রবাহিত হয়ে গেছে ইথিওপিয়ার অন্তরে। ভৌগোলিক বিচারে এটি পৃথিবীর সবচেয়ে বড় মরুভূমির লেক কিন্তু প্রকৃতির রূপমাধুর্যে এর পরিচয় কেবল সংখ্যার ভেতরে আটকে নেই। মরুর বুকে এক বিশালাকার নীল আয়নার মতো। এটি প্রতিদিন সূর্যোদয় আর সূর্যাস্তকে ধারণ করে রাখে।

আমাদের যাত্রার গন্তব্য ছিল এই লেকের তীরঘেঁষা একটি জেলে গ্রাম। পথে যেতে যেতে চারপাশের দৃশ্য আমাকে বারবার বিস্মিত করেছে। মরুভূমির ধূসরতা, লালচে মাটির উঁচু-নিচু ঢিবি, পাথুরে প্রান্তর, তার মাঝেই হঠাৎ উজ্জ্বল সবুজের আভা, কোথাও কোথাও শুকনো কণ্টকাকীর্ণ গাছ, আবার কোনো কোনো জায়গায় পশুপালক জাতিগোষ্ঠীর তাঁবু। এগুলো যেন লেক তুরকানার চারপাশে জীবনের অদম্য লড়াইয়ের গল্প শোনায়।

গ্রামের দিকে এগোতে গিয়ে চোখে পড়লো স্থানীয়দের নিত্যদিনের ব্যস্ততা। পুরুষেরা নৌকায় মাছ ধরতে বেরোচ্ছেন, হাতে লম্বা জাল; নারীরা কাঠ জোগাড় করছেন কিংবা ছোট ছোট শিশুরা খালি পায়ে বালির ওপর দৌড়াচ্ছে। জেলে গ্রামটি একেবারেই সরল কিন্তু সেখানে এক ধরনের প্রশান্তি আছে। যা শহুরে কোলাহলে পাওয়া যায় না। মাছ ধরাই তাদের জীবনের প্রধান অবলম্বন। এ লেকের জল তাদের জন্য শুধু খাদ্য নয় বরং বেঁচে থাকার একমাত্র নিশ্চয়তা।

সবচেয়ে বিস্ময়কর লেগেছিল লেকটির রং। দিনের আলো বদলালেই এর রংও বদলে যায়। কখনো পান্নার মতো সবুজ, কখনো গাঢ় নীল, আবার কখনো যেন রুপালি ধাতুর মতো চকচক করছে। স্থানীয়দের কাছে এই লেক এক রহস্যময় শক্তির প্রতীক। অনেকেই বলেন, লেক তুরকানার গভীরতা সম্পর্কে এখনো পুরোপুরি জানা যায়নি। এর বুকে লুকিয়ে আছে অগণিত জীববৈচিত্র্য ও প্রাচীন সভ্যতার চিহ্ন।

এই ভ্রমণে আমি যেন উপলব্ধি করলাম, প্রকৃতি কত বিচিত্রভাবে তার সৌন্দর্য ছড়িয়ে দিতে জানে। মরুভূমির একঘেয়ে নিস্তব্ধতার মাঝে এমন এক লেকের উপস্থিতি শুধু চোখকে নয়, মনকেও জাগিয়ে তোলে। আমি দাঁড়িয়ে ছিলাম লেকের তীরে, বাতাসের স্পর্শে মনে হচ্ছিল, যেন ইতিহাসের খুব গভীর থেকে কোনো এক অনন্ত সুর বেজে উঠেছে।

লেক তুরকানা কেবল একটি প্রাকৃতিক জলাধার নয়, এটি মানুষের জীবন, সংস্কৃতি, সংগ্রাম এবং আশার গল্প। আমি যখন ফিরে আসছিলাম জেলে গ্রাম থেকে, মনে হচ্ছিল আমি শুধু একটি স্থান দেখিনি বরং ছুঁয়ে দেখেছি মরুভূমির বুকের এক নীল হৃৎস্পন্দন।

