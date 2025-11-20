  2. ভ্রমণ

নেপালের মেরা পিকের চূড়ায় ইমতিয়াজ-শাহনাজ

ভ্রমণ ডেস্ক
প্রকাশিত: ০৫:৪৭ পিএম, ২০ নভেম্বর ২০২৫
পবর্তের চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন ইমতিয়াজ ও শাহনাজ

হিমালয়ের বৈরী আবহাওয়ার সঙ্গে লড়াই করে নেপালের ‘মেরা পিক’ পবর্তের চূড়ায় বাংলাদেশের পতাকা ওড়ালেন ইমতিয়াজ ইলাহী ও শাহনাজ আক্তার। ২০ নভেম্বর নেপালের স্থানীয় সময় সকাল ৬টা ৪৫মিনিটে চূড়ায় পৌঁছান তারা।

এর আগে ১৯ নভেম্বর রাত আড়াইটায় মেরা হাইক্যাম্প থেকে রওয়ানা করেন তারা। অভিযানটির নেতৃত্ব দেন বিশ্বরেকর্ডধারী পর্বতারোহী তাশি গ্যালজেন শেরপা।

অভিযান নিয়ে শাহনাজ বলেন, ‘পর্বতে প্রথম সাফল্য পেলাম, খুবই আনন্দিত। এবারই ৬ হাজার মিটার উচ্চতার কোনো পর্বতের চূড়ায় পা রেখেছি। কিন্তু এখানে থামতে চাই না। লাল-সবুজের প্রতিনিধি হয়ে আরও রেকর্ডের সাক্ষী হতে চাই।’

জানা যায়, গত ১৯ অক্টোবর নেপালের উদ্দেশে ঢাকা ছাড়েন বাংলা মাউন্টেনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাবের সদস্য শামীম সাব্বির ও ডা. শাহনাজ আক্তার। উদ্দেশ্য ছিল সলোখুম্বু অঞ্চলের ৬ হাজার ১১৯ মিটার উচ্চতার লবুচে পর্বত অভিযানের। কিন্তু বৈরি আবহাওয়ায় সামিট ছাড়াই ফিরে আসতে হয় তাদের।

শামীম ঢাকায় ফিরলেও নেপালেই অবস্থান করেন শাহনাজ। কয়েকদিন কাঠমাণ্ডুতে বিশ্রাম করে নতুন একটি অভিযানে অংশ নেন তিনি। যেখানে তার সঙ্গী হিসেবে ছিলেন ইমতিয়াজ ইলাহি ও হোমায়েদ ইশতিয়াক মুন।

অভিযানটি পরিচালনা করছে বাংলা মাউন্টেইনিয়ারিং অ্যান্ড ট্রেকিং ক্লাব। এটি ক্লাবের ৪৪তম অভিযান। ইমতিয়াজ ইলাহি সাবেক সেনা কর্মকর্তা এবং ডা. শাহানাজ আক্তার পেশায় একজন দন্তচিকিৎসক।

