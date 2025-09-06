  2. কৃষি ও প্রকৃতি

জলাশয় বাঁচলেই ঢাকা বাঁচবে, অন্য কোনো উপায় নেই: রিজওয়ানা হাসান

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৫ পিএম, ০৬ সেপ্টেম্বর ২০২৫
‘ঢাকার জলাধার পুনরুদ্ধার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক নগর সংলাপে উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান

ঢাকা শহরকে বাঁচাতে আগে এ শহরের জলাশয়গুলো বাঁচাতে হবে বলে মন্তব্য করেছেন পরিবেশ, বন ও জলবায়ু উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ানা হাসান।

তিনি বলেন, যত আলোচনায় করেন, যত কথাই বলেন না কেন, ঢাকাকে বাঁচিয়ে রাখতে হলে এ শহরের খাল, জলাশয়গুলোকে বাঁচাতে হবে। এছাড়া অন্য কোনো উপায় কারও হাতে নেই।

শনিবার (৬ সেপ্টেম্বর) দুপুরে রাজধানীর সিরডাপ মিলনায়তনে ‌‘ঢাকার জলাধার পুনরুদ্ধার: সম্ভাবনা ও চ্যালেঞ্জ’ শীর্ষক নগর সংলাপে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। নগর উন্নয়ন সাংবাদিক ফোরাম এ সংলাপের আয়োজন করে।

উপদেষ্টা সৈয়দা রিজওয়ান হাসাব বলেন, ঢাকায় যেদিকে তাকাবেন, দেখবেন যত্রতত্র বর্জ্য। সেগুলো গিয়ে পড়ছে খালে, জলাশয়ে। ৫৪ বছর এ রাষ্ট্রের বয়স। কাজ কতটুকু হয়েছে তার নমুনা সবার সামনে। এখন আমরা দেড় বছর সময় পেয়েছি। কাজ করছি, সাধ্যমতো চেষ্টা করছি। ৫৪ বছরের মুখোমুখি দেড় বছরের চেষ্টাকে দাঁড় করানো সমীচীন মনে করি না।

ঢাকার পুকুর উদ্ধারে উদ্যোগ নেওয়া হয়েছে জানিয়ে তিনি বলেন, ঢাকায় আমরা ৪০টির মতো পুকুর উদ্ধারে কাজ শুরু করেছি। ঢাকার জেলা প্রশাসককে দায়িত্ব দেওয়া হয়েছে। তাকে অর্থ বরাদ্দও দেওয়া হয়েছে। তিনি কাজ করছেন। দেখি কতটা পুকুর উদ্ধার করা যায়। পরে আবারও চেষ্টা করা হবে।

