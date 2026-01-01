মাগুরায় সরিষার বাম্পার ফলনের আশা

মাগুরায় সরিষার বাম্পার ফলনের আশা
মাগুরার দিগন্ত জোড়া মাঠ সেজে উঠেছে হলুদ চাদরে। জেলার বিভিন্ন ফসলের মাঠে হলুদ সরিষা ফুল শীতের সকালে বাতাসে দোল খাচ্ছে। যেন কেউ হলুদের গালিচা বিছিয়ে রেখেছে। জেলা সদরের আবালপুর, দেড়ুয়া, পাকাকাঞ্চনপুর, সত্যপুর রাঘবদাড়, পাটকেলবাড়ি গ্রামের মাঠে গিয়ে দেখা গেছে, চারিদিকে সরিষা ফুলের সমারোহ। কোনো কোনো মাঠে সরিষার ফল হয়েছে।
জেলা কৃষি বিভাগ বলছে, আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় জেলায় সরিষার বাম্পার ফলন হবে বলে আশা রাখছি। এরই মধ্যে জেলার বিভিন্ন মাঠে এখন সরিষা ফুল শোভা পাচ্ছে। অন্য মাঠে ফুল থেকে ফল আসতে শুরু করেছে। এবার জেলায় ২২ হাজার ৮৯৩ হেক্টর জমিতে সরিষা আবাদ হয়েছে। তার মধ্যে সদরে ১০ হাজার ৪০৮ হেক্টর, শ্রীপুরে ১ হাজার ৪০৫ হেক্টর, শালিখায় ৭ হাজার ৩৬০ হেক্টর ও মহম্মদপুরে ৩ হাজার ৭২০ হেক্টর জমিতে আবাদ হয়েছে। এ বছর লক্ষ্যমাত্রা ধরা হয়েছে ২৫ হাজার ৯০ হেক্টর।
মাগুরা সদরের নরসিংহাটি গ্রামের সরিষা চাষি জামিল মিয়া বলেন, ‘এবার আমি ২ বিঘা জমিতে সরিষা আবাদ করেছি। এ চাষে খরচ কম, পরিশ্রম নেই। এবার আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় সরিষা খুব ভালো হয়েছে। আমার জমিতে এখন সরিষার ফল আসতে শুরু করেছে। আমি দুই মাসের মধ্যেই সরিষা ঘরে তুলতে পারবো বলে মনে করছি।’
ছয়চার গ্রামের কৃষক শফিকুল বলেন, ‘এবার আমি ১ বিঘা জমিতে সরিষা আবাদ করেছি। এই চাষে প্রতিবারই ভালো ফল পেয়ে থাকি। গত বছরের তুলনায় এ বছর আবহাওয়া অনুকূলে থাকায় আমার জমিতে সরিষার ভালো ফলন হবে বলে আশা রাখছি।’
চাউলিয়া ইউনিয়নের বালিয়াডাঙ্গা গ্রামের নাজিম উদ্দিন বলেন, ‘এবার ৩ বিঘা জমিতে সরিষা আবাদ করেছি। মাঠে মাঠে হলুদ ফুল শোভা পাচ্ছে। অল্প কিছুদিনের মধ্যেই ফুল থেকে ফল আসতে শুরু করবে। তারপর দেড় থেকে দুই মাসের মধ্যে সরিষা পাকতে শুরু করবে।’
মাগুরা কৃষি সম্প্রসারণ অধিদপ্তরের উপ-পরিচালক কৃষিবিদ মো. তাজুল ইসলাম বলেন, ‘এই বছর আবহাওয়া ও পরিবেশ অনুকূলে থাকায় সরিষার বাম্পার ফলন হবে। তীব্র শীত, কুয়াশা ও শৈত্যপ্রবাহে সরিষার তেমন ক্ষতি হবে না। চাষে কৃষকদের উদ্বুদ্ধ করতে বিনা মূল্যে বীজ ও সার বিতরণ করা হয়েছে।’
মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসইউ