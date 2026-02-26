  2. কৃষি ও প্রকৃতি

চাকরি ছেড়ে হলেন কৃষি উদ্যোক্তা, পেলেন সফলতা

জেলা প্রতিনিধি
জেলা প্রতিনিধি জেলা প্রতিনিধি মাগুরা
প্রকাশিত: ১১:২০ এএম, ২৬ ফেব্রুয়ারি ২০২৬
চাকরি ছেড়ে হলেন কৃষি উদ্যোক্তা, পেলেন সফলতা
জৈব সার উৎপাদনে যুক্ত হন সেলিম, ছবি: জাগো নিউজ

মাগুরার মহম্মদপুর উপজেলার বাবুখালী গ্রামের কৃষি উদ্যোক্তা মো. সেলিম। একসময় ঢাকায় চাকরি করতেন। পরে ইউটিউব দেখে নিজ গ্রামে ফিরে আসেন। সেখানে এসে জৈব সার উৎপাদনে যুক্ত হন। তিনি পরিবেশবান্ধব ভার্মি কম্পোস্ট বা কেঁচো সার উৎপাদন করে সফলতার দৃষ্টান্ত স্থাপন করেন।

মো. সেলিম জাগো নিউজকে বলেন, ‌‘আমার সফলতা দেখে এলাকার সাধারণ মানুষ প্রশংসা করেন। এভাবে আগাতে থাকলে একসময় সফলতা আসবেই। কৃষকদের জৈব ভার্মি কম্পোস্টে উপকার হলে আমরাই সবচেয়ে বেশি উপকৃত হবো।’

উপসহকারী কৃষি অফিসার প্রণব কুমার রায় বলেন, ‘রাসায়নিক সার দীর্ঘদিন ব্যবহারের ফলে মাটির উর্বরতা নষ্ট হচ্ছে। পরিবেশের ওপর মারাত্মক ক্ষতিকর প্রভাব পড়ছে। সেই তুলনায় ভার্মি কম্পোস্ট সার সম্পূর্ণ প্রাকৃতিক ও পরিবেশবান্ধব।

fertile

তিনি বলেন, ‘সেলিম নিজের জমিতে পরীক্ষামূলকভাবে এই সার ব্যবহার করে ফুলকপি, বাঁধাকপি ও অন্যান্য সবজি চাষে রাসায়নিক সারের সমমান ফলন পেয়েছেন।’

কৃষি কর্মকর্তা আরও বলেন, ‘ভার্মি কম্পোস্ট ব্যবহারে মাটির স্বাস্থ্য ভালো থাকে। উৎপাদন খরচ কমে। নিরাপদ খাদ্য নিশ্চিত করা সম্ভব হয়। সেলিমের এ উদ্যোগ স্থানীয় কৃষকদের জৈব কৃষির প্রতি আগ্রহী করে তুলছে। টেকসই কৃষি ব্যবস্থার পথে গুরুত্বপূর্ণ উদাহরণ হয়ে উঠছে।’

মো. মিনারুল ইসলাম জুয়েল/এসইউ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।

আরও পড়ুন  

মুরগি ও মাছের সমন্বিত খামারে জীবন বদলে গেছে সজীবের

মুরগি ও মাছের সমন্বিত খামারে জীবন বদলে গেছে সজীবের

২৬ বছর ধরে বাজার থেকে শাক-সবজি কেনেন না পল্লব

২৬ বছর ধরে বাজার থেকে শাক-সবজি কেনেন না পল্লব

চাহিদায় বেড়েছে টাঙ্গাইলের লেবুর দাম

চাহিদায় বেড়েছে টাঙ্গাইলের লেবুর দাম