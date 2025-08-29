আজকের জোকস: প্রেমিকের আত্মবিশ্বাস
প্রেমিকা: তুমি কি আমায় মিস করো?
প্রেমিক: হ্যাঁ, প্রতিদিন করি।
প্রেমিকা: কতটা?
প্রেমিক: যতটা আমি টিফিনে বিরিয়ানি মিস করি!
প্রেমিকা: মানে আমি তোমার কাছে বিরিয়ানির মতো?
প্রেমিক: হ্যাঁ, আর তোমার বাবার কাছে আমি ‘অতিরিক্ত ঝাল’!
****
ফেসবুক প্রেম যেমন হয়
প্রেমিকা: আমি তোমার প্রোফাইল পিকচারে হার্ট দিইনি, রাগ করেছো নাকি?
প্রেমিক: রাগ কেন করবো? আমি তো তোমার হার্টটাই চাই, ইমোজি না!
প্রেমিকা: ওহো! তাহলে রিয়েল হার্ট দিচ্ছি না, ফেসবুকেই ম্যানেজ করো!
****
মোবাইল বনাম ভালোবাসা
প্রেমিকা: তুমি সারাদিন ফোনে গেম খেলো, আমার সাথে কথা বলো না কেন?
প্রেমিক: আরে গেমটা তো অফলাইন চলে, কিন্তু তুমি অনলাইন না থাকলে কথা কইবো কিভাবে?
প্রেমিকা: আমি তো সারাক্ষণ অনলাইন!
প্রেমিক: হ্যাঁ, কিন্তু ব্যস্ত থাকো ‘লাস্ট সিন’ অফ করে!
কেএসকে/জিকেএস