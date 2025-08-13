ঢাবি আইন বিভাগের ৫০ শিক্ষার্থীকে বৃত্তি দিলেন অ্যালামনাই শাহ আলম
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) আইন বিভাগের প্রথম বর্ষের ৫০ জন অসচ্ছল শিক্ষার্থীকে প্রথমবারের মতো ‘মুহাম্মদ শাহ আলম’ বৃত্তি প্রদান করা হয়েছে।
বুধবার (১৩ আগস্ট) বিভাগের কনফারেন্স রুমে আয়োজিত এক অনুষ্ঠানে শিক্ষার্থীদের হাতে বৃত্তির টাকা তুলে দেন উপ-উপাচার্য (শিক্ষা) অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের অ্যালামনাই অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলমের অর্থায়নে এই বৃত্তি প্রদান করা হয়।
আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলমের সভাপতিত্বে অনুষ্ঠানে আইন অনুষদের ডিন অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ ইকরামুল হক বিশেষ অতিথি হিসেবে উপস্থিত ছিলেন। আইন বিভাগের অধ্যাপক ড. বোরহান উদ্দীন খান এবং দাতা অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলম অনুষ্ঠানে বক্তব্য রাখেন। বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থী মোছা. সুমাইয়া খাতুন অনুভূতি প্রকাশ করেন।
অধ্যাপক ড. মামুন আহমেদ দাতাকে ধন্যবাদ জানিয়ে বলেন, এই বৃত্তি কার্যক্রম একটি অসাধারণ উদ্যোগ। বিভাগে এসে ৯০ বছর বয়সের একজন অ্যালামনাইয়ের বৃত্তি প্রদানের উদ্যোগ খুবই প্রশংসনীয়। এটি সবার জন্য শিক্ষণীয়।
বিভাগের ঐতিহ্য ধারণ করে সমাজে সমতা ও ন্যায্যতা প্রতিষ্ঠার ক্ষেত্রে ভূমিকা রাখার জন্য তিনি শিক্ষার্থীদের প্রতি আহ্বান জানান।
অ্যাডভোকেট মো. শাহ আলম ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় আইন বিভাগের চেয়ারম্যান অধ্যাপক মো. খুরশীদ আলমের বাবা। বিভাগের এই কৃতী অ্যালামনাই ১৯৬১ সালে এলএলবি প্রিলিমিনারি এবং ১৯৬২ সালে এলএলবি ফাইনাল পরীক্ষায় প্রথম শ্রেণিতে প্রথম স্থান অর্জন করেন।
