হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় ঢাবিতে বিশেষ দোয়া মাহফিল

হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় ঢাবিতে বিশেষ দোয়া মাহফিল
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র ও ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সাবেক শিক্ষার্থী শরিফ ওসমান হাদির রুহের মাগফিরাত কামনায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের উদ্যোগে বিশেষ দোয়া মাহফিলের আয়োজন করা হয়েছে।
শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) বাদ মাগরিব কেন্দ্রীয় মসজিদ মসজিদুল জামিআসহ বিশ্ববিদ্যালয়ের সব মসজিদে দোয়া অনুষ্ঠিত হয়। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান মাগরিবের নামাজ শেষে নবাব নওয়াব আলী চৌধুরী সিনেট ভবনে আয়োজিত দোয়া মাহফিলে অংশগ্রহণ করেন।
শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুতে একদিনের রাষ্ট্রীয় শোক পালনের অংশ হিসাবে আগামীকাল শনিবার ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে শোক পালন করা হবে। এ উপলক্ষে আগামীকাল শনিবার উপাচার্য ভবনসহ সব হল/হোস্টেল ও বিশ্ববিদ্যালয়ের গুরুত্বপূর্ণ ভবনে জাতীয় পতাকা অর্ধনমিত থাকবে।
মরহুম শরিফ ওসমান হাদির জানাজার নামাজ আগামীকাল শনিবার বাদ জোহর জাতীয় সংসদ ভবনের দক্ষিণ প্লাজায় অনুষ্ঠিত হবে। ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষক ও শিক্ষার্থীদের জানাজায় অংশগ্রহণের সুবিধার্থে প্রশাসনের পক্ষ থেকে বিশেষ পরিবহনের ব্যবস্থা করা হয়েছে। শনিবার দুপুর ১২টায় স্মৃতি চিরন্তন চত্বর থেকে সংসদ ভবনের উদ্দেশে বিশ্ববিদ্যালয়ের বাস ছাড়বে।
জাতীয় নির্বাচনের তফসিল ঘোষণার পরদিন ১২ নভেম্বর দুপুরে রাজধানীর বিজয়নগর এলাকায় মাথায় গুলিবিদ্ধ হন ওসমান হাদি। দেশে চিকিৎসার পর গত সোমবার এয়ার অ্যাম্বুলেন্সে তাকে সিঙ্গাপুরে নেওয়া হয়। বৃহস্পতিবার রাতে খবর আসে, সিঙ্গাপুরে চিকিৎসাধীন অবস্থায় তিনি মারা গেছেন।
