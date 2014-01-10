হাদির জানাজায় অংশ নিতে জবি থেকে গেলো শিক্ষার্থীবাহী ৭ বাস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০১:৫৩ পিএম, ২০ ডিসেম্বর ২০২৫
ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির জানাজায় অংশ নিতে সাত বাসে রওয়ানা দিয়েছেন জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয়ের (জবি) শিক্ষার্থীরা। এসব বাসে সাড়ে পাঁচ শতাধিক শিক্ষার্থী জানাজা গিয়েছেন।

শনিবার (২০ ডিসেম্বর) বেলা সাড়ে ১১টার দিকে বিশ্ববিদ্যালয়ের শান্ত চত্বর থেকে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের উদ্দেশ্যে বাসগুলো পালাক্রমে ছেড়ে যায়।

‎জানা যায়, গতকাল রাতে হাদির জানাজায় অংশ নেওয়ার জন্য ক্যাম্পাস থেকে বাসের ব্যবস্থা করে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রশাসন। এরই ধারাবাহিকতায় প্রথমে ৪টি এবং পরবর্তীতে ৩টি বাস বিশ্ববিদ্যালয়ের ক্যাম্পাস থেকে ছেড়ে যায়।

‎এ বিষয়ে জকসু নির্বাচনে ঐক্যবদ্ধ জবিয়ান প্যানেলের সমাজসেবা ও শিক্ষার্থী কল্যাণ সম্পাদক পদপ্রার্থী ফেরদৌস শেখ বলেন, আমরা এখন ক্যাম্পাস থেকে ওসমান হাদির জানাজায় যাচ্ছি। হাদি মৃত্যুর পর মূল্যায়িত হয়েছেন; যদি আমরা তার উপদেশ মেনে জুলাইয়ের চেতনাকে দ্রুত বাস্তবায়ন করতাম হয়ত তাকে হারাতে হতো না।

‎শিবির সমর্থিত অদম্য জবিয়ান ঐক্য প্যানেলের ভিপি পদপ্রার্থী মো. রিয়াজুল ইসলাম বলেন, আমাদের প্রিয় বিপ্লবী হাদি ভাই ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে কথা বলতে গিয়ে শাহাদাত বরণ করেছেন।

‎ছাত্রদল সমর্থিত ঐক্যবদ্ধ নির্ভীক জবিয়ান প্যানেলের এজিএস পদপ্রার্থী বি এম আতিকুর রহমান তানজিল বলেন, জুলাই সহযোদ্ধা ওসমান হাদি সন্ত্রাসীদের গুলিতে আহত হয়ে দীর্ঘদিন চিকিৎসাধীন অবস্থায় সিঙ্গাপুরে শেষ নিঃশ্বাস ত্যাগ করেন। আমরা তার শেষ বিদায়ে অংশ নিতে মানিক মিয়া অ্যাভিনিউয়ের উদ্দেশে রওনা দিচ্ছি।

