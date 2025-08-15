  2. ক্যাম্পাস

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে ভর্তি, মারা গেলেন ঢাবি ছাত্রী

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:১০ পিএম, ১৫ আগস্ট ২০২৫
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়/ফাইল ছবি

হঠাৎ অসুস্থ হয়ে হাসপাতালে চিকিৎসাধীন অবস্থায় মারা গেছেন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) ম্যানেজমেন্ট ইনফরমেশন সিস্টেমস বিভাগের শিক্ষার্থী আসমা আক্তার লিজা।

শুক্রবার (১৫ আগস্ট) সকালে গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালের ইনটেনসিভ কেয়ার ইউনিটে (আইসিইউ) তার মৃত্যু হয়।

লিজা ২০১৯-২০ শিক্ষাবর্ষের বঙ্গমাতা শেখ ফজিলাতুন্নেসা মুজিব হলের আবাসিক ছাত্রী ছিলেন। তার গ্রামের বাড়ি নাটোর জেলায়।

সহপাঠীরা জানান, বৃহস্পতিবার দুপুরে লিজা হলে হঠাৎ অসুস্থ হয়ে পড়লে দ্রুত তাকে ঢাকা মেডিকেল কলেজ (ঢামেক) হাসপাতালে নেওয়া হয়। সেখানে পরীক্ষা-নিরীক্ষার পর চিকিৎসকরা তার হৃৎপিণ্ডে টিউমার ও ফুসফুসে পানি জমার কথা জানান।

অবস্থা গুরুতর হওয়ায় পরে তাকে গ্রিন লাইফ মেডিকেল কলেজ হাসপাতালে স্থানান্তর করা হয়েছিল। সেখানেই আজ সকালে মারা যান এই মেধাবী শিক্ষার্থী।

