ডাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনে ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রার্থীদের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানিয়েছে বাংলাদেশ ছাত্র ইউনিয়ন ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা। একই সঙ্গে বিশ্ববিদ্যালয়ের সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানানো হয়েছে।
মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ছাত্র ইউনিয়নের ঢাবি শাখার যুগ্ম-আহ্বায়ক মাসুম রানা জয় এবং সালাউদ্দিন আম্মার নিলয় এক যৌথ বিবৃতিতে এ দাবি জানান।
বিবৃতিতে তারা বলেন, প্রশাসনের পক্ষ থেকে যখন গঠনতন্ত্র সংশোধনী চাওয়া হয়েছিল তখন থেকেই আমরা বলে এসেছি ডাকসু ও হল সংসদ নির্বাচনে যুদ্ধাপরাধী, গণহত্যার দোসর, সন্ত্রাসী সংগঠনের সঙ্গে সম্পর্কিত ও নিপীড়কদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ দেওয়া যাবে না।
ছাত্রলীগ নেতা জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানিয়ে তারা বলেন, স্বৈরাচারের পেটোয়া, সলিমুল্লাহ মুসলিম হল ছাত্রলীগের সাবেক যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক জুলিয়াস সিজার মনোনয়ন সংগ্রহের প্রথম দিনেই মনোনয়ন সংগ্রহ করেছেন। বিতর্কের মুখে প্রার্থিতা বাতিলের ঘোষণা দেওয়া হলেও পরবর্তী সময়ে তা পুনর্বহাল করেছে। অবিলম্বে জুলিয়াস সিজারের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানাই।
বিবৃতিতে উল্লেখ করা হয়েছে, ডাকসু গঠনতন্ত্রে উল্লেখ আছে এই সংসদ মুক্তিযুদ্ধের চেতনায় পরিচালিত হবে। মুক্তিযুদ্ধের বিরোধিতাকারী, যুদ্ধাপরাধী, গণহত্যার দোসর ইসলামী ছাত্র সংঘের সরাসরি উত্তরাধিকার ইসলামী ছাত্রশিবির ডাকসুতে নির্বাচন করার সুযোগ পাওয়ার কথা না।
শিবিরের প্রতি বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন পক্ষপাতিত্ব করছে দাবি করে ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা বলেন, ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রতি বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের এক ধরনের পক্ষপাত লক্ষ্য করা গেছে। আমরা ইসলামী ছাত্রশিবিরের প্রার্থীদেরও প্রার্থিতা বাতিলের দাবি জানাই। যুদ্ধাপরাধী, গণহত্যার দোসর, সন্ত্রাসী সংগঠনের ডাকসু নির্বাচনে অংশগ্রহণের নৈতিক অধিকার নেই।
স্বৈরাচারের দোসরদের ডাকসু নির্বাচনের জন্য গঠিত নির্বাচন কমিশন থেকে বাদ দেওয়ারও দাবি জানান ঢাবি ছাত্র ইউনিয়নের নেতারা।
