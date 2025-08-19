  2. ক্যাম্পাস

ডাকসু নির্বাচন

সবার আগে মনোনয়নপত্র জমা দিলো শিবির নেতৃত্বাধীন প্যানেল

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৪:৩৬ পিএম, ১৯ আগস্ট ২০২৫
মনোনয়ন জমা শেষে সাংবাদিকদের সঙ্গে কথা বলেন ঢাবি শিবির সভাপতি/ছবি: জাগো নিউজ

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে ছাত্র সংগঠনগুলোর মধ্যে সবার আগে মনোনয়ন ফরম জমা দিয়েছে ছাত্রশিবিরে নেতৃত্বাধীন প্যানেল ‘ঐক্যবদ্ধ শিক্ষার্থী জোট’।

মঙ্গলবার (১৯ আগস্ট) ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের (ঢাবি) নওয়াব নবাব আলী সিনেট ভবনের তৃতীয় তলায় চিফ রিটার্নিং কর্মকর্তার অফিস কার্যালয়ে মনোনয়ন জমা দেন তারা।

মনোনয়ন জমা শেষে ঢাবি শিবির সভাপতি সাংবাদিকদের বলেন, শিবিরের প্যানেল ঘোষণার পর ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়সহ সারাদেশের শিক্ষার্থীরা এই প্যানেলের প্রশংসা করছে এবং তারা এটিকে ভালোভাবে নিয়েছে।

