শিবির সভাপতি
গঠনমূলক কাজে প্রতিযোগিতায় না পেরে কিছু সংগঠন বিরোধিতায় লিপ্ত
ইসলামী ছাত্রশিবিরের কেন্দ্রীয় সভাপতি জাহিদুল ইসলাম বলেছেন, শিবিরের গঠনমূলক কাজে প্রতিযোগিতায় না পেরে কিছু সংগঠন বিরোধিতায় লিপ্ত হচ্ছে।
শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয় (শাবিপ্রবি) শাখা আয়োজিত ২০২৪-২৫ শিক্ষাবর্ষের ‘নবীন বরণ ও ক্যারিয়ার গাইডলাইন’ প্রোগ্রামে অংশ নিয়ে তিনি এসব কথা বলেন। শুক্রবার (২২ আগস্ট) দুপুর সাড়ে ১২টায় সিলেট নগরীর সুবিদবাজার এলাকার একটি কমিউনিটি সেন্টারে এ অনুষ্ঠানের আয়োজন করা হয়।
ছাত্রশিবির সভাপতি বলেন, ‘শিবির শিক্ষার্থীদের দেশপ্রেমিক ও নৈতিক গুণাবলিসমৃদ্ধ মানুষ হিসেবে গড়ে তুলতে কাজ করছে। কিন্তু একটি শ্রেণি শিবিরের বিরুদ্ধে অপপ্রচারে লিপ্ত। তারা দেশে দীর্ঘদিন ধরে ফ্যাসিজম কায়েম করেছেন। আবার কেউ কেউ ফ্যাসিজমের ফ্রেম ব্যবহার করেও নতুনভাবে অপপ্রচার চালাচ্ছেন। শিবিরের গঠনমূলক কাজে তারা প্রতিযোগিতা করতে পারছেন না। তাই বিরোধিতায় নেমেছেন।’
তিনি বলেন, ‘রাজনীতিতে কাদা ছোড়াছুড়ি থেকে বের হয়ে আসতে হবে। কে কী বলতে চান বা করতে চান, শিক্ষার্থীদের সামনে তা উপস্থাপন করতে হবে। শিক্ষার্থীরা যেটা পছন্দ করবে, সেটাই গ্রহণ করবে। এটাই হওয়া উচিত গঠনমূলক ছাত্ররাজনীতি। কিন্তু এই জায়গাটিতে আমাদের এখনো হতাশ হতে হয়।’
নবীন শিক্ষার্থীদের উদ্দেশে তিনি বলেন, ‘ছাত্রশিবিরে যোগ দেওয়া আপনাদের জন্য বাধ্যতামূলক নয়। তবে শিবির সম্পর্কে জানতে আপনারা পড়াশোনা করতে পারেন। ক্যাম্পাসে আসার পর শিক্ষক ও অভিভাবকরা কিছু পরামর্শ দেবেন। তবে মূল কাজগুলো করতে হবে নিজেদের। আপনারা যাতে সফল দেশপ্রেমিক হিসেবে গড়ে উঠতে পারেন, আমরা সেই প্রত্যাশা করছি।’
অনুষ্ঠানে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি মাসুদ রানা তুহিন সঞ্চালনা করেন। সভাপতিত্ব করেন শাখা সভাপতি তারেক মনোয়ার।
এসআর