ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে চবি শিক্ষকদের মানববন্ধন

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:১০ পিএম, ২১ ডিসেম্বর ২০২৫
শরিফ ওসমান বিন হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচার দাবিতে চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ে শিক্ষকদের মানববন্ধন/ছবি: সংগৃহীত

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান বিন হাদির নির্মম হত্যাকাণ্ডের বিচারের দাবিতে মানববন্ধন করেছেন চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়ের (চবি) একদল শিক্ষক।

রোববার (২১ ডিসেম্বর) বিকেল সাড়ে ৩টায় চট্টগ্রাম প্রেস ক্লাবের সামনে ‘আধিপত্যবাদ-বিরোধী শিক্ষক ঐক্য’ ব্যানারে এ মানববন্ধন অনুষ্ঠিত হয়।

মানববন্ধনে সভাপতিত্ব করেন সংগঠনটির সমন্বয়কারী ও চবির মার্কেটিং বিভাগের অধ্যাপক ড. ফুয়াদ হাসান। অনুষ্ঠান সঞ্চালনা করেন ব্যাংকিং অ্যান্ড ইনসুরেন্স বিভাগের অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ।

মানববন্ধনে দেওয়া বক্তব্যে চবির ইলেকট্রিক্যাল অ্যান্ড ইলেকট্রনিক ইঞ্জিনিয়ারিং বিভাগের অধ্যাপক ড. জামাল উদ্দিন বলেন, বাংলাদেশের পরিণতি যেন হায়দ্রাবাদ, ফিলিস্তিন বা সিকিমের মতো না হয়, সেজন্য সব ধরনের আধিপত্যবাদী আগ্রাসনের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ হতে হবে।

তিনি আরও বলেন, শরিফ ওসমান হাদির হত্যার বিচার নিশ্চিত না হলে তার জানাজায় লাখ লাখ মানুষের অংশ নেওয়ার কোনো অর্থ নেই। এই হত্যাকাণ্ডের বিচার আমাদের করতেই হবে।

ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. নেসারুল করিম বলেন, জুলাই বিপ্লবের যোদ্ধা ওসমান হাদিকে হত্যা করে বিপ্লবের চেতনাকে দমিয়ে রাখা যাবে না। একজন হাদিকে হত্যা করে বাংলায় লক্ষ হাদির জন্ম দেওয়া হয়েছে।

ওসমান হাদিকে সাংস্কৃতিক আগ্রাসনের বিরুদ্ধে প্রতিরোধ ও দেশীয় সংস্কৃতির ঐক্যের প্রতীক উল্লেখ করে ড. নেসারুল বলেন, চলমান সরকারে যারা দায়িত্বে আছেন, তাদের অনেকেই পতিত শক্তিকে পুনর্বাসনের চেষ্টা করছেন। বাংলার মানুষের স্বপ্ন ধারণ করে সব নির্যাতনের বিচার নিশ্চিত করতে হবে।

মানববন্ধন থেকে চার দফা দাবি ঘোষণা করেন অধ্যাপক ড. তানভীর মোহাম্মদ হায়দার আরিফ। দাবিগুলো হলো

১) শহীদ শরিফ ওসমান হাদির হত্যাকারীদের দ্রুত বিচারের আওতায় আনতে হবে।
২) শুধু প্রত্যক্ষ হত্যাকারী নয়, নেপথ্যের মাস্টারমাইন্ড ও ষড়যন্ত্রকারীদেরও চিহ্নিত করে বিচারের মুখোমুখি করতে হবে।
৩) ভবিষ্যতে যাতে আর কোনো হাদিকে জীবন দিতে না হয়, সে জন্য আইনশৃঙ্খলা পরিস্থিতির উন্নতি এবং ফ্যাসিস্ট দোসরদের আইনের আওতায় আনতে হবে।
৪) বিচারহীনতার সংস্কৃতি চিরতরে বন্ধ করে ইনসাফভিত্তিক বাংলাদেশ গড়ে তুলতে হবে।

মানববন্ধনে আরও বক্তব্য দেন ফাইন্যান্স বিভাগের অধ্যাপক ড. শাহাদাত হোছাইন, দর্শন বিভাগের অধ্যাপক মো. মোজাম্মেল হক, মেট্রোপলিটন সাংবাদিক ইউনিয়নের সেক্রেটারি সালেহ নোমান, যোগাযোগ ও সাংবাদিকতা বিভাগের অধ্যাপক ড. শহীদুল হক এবং রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ও সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন ড. এনায়েত উল্লাহ পাটওয়ারী।

