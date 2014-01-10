ইবিতে ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ, গায়েবানা জানাজা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৮:০৭ পিএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
ইবিতে ওসমান হাদি হত্যার বিচার দাবিতে বিক্ষোভ, গায়েবানা জানাজা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদি হত্যার বিচারের দাবিতে বিক্ষোভ মিছিল ও গায়েবানা জানাজা আদায় করেছেন ইসলামী বিশ্ববিদ্যালয়ের (ইবি) শিক্ষার্থীরা।

শুক্রবার (১৯ ডিসেম্বর) জুমার নামাজের পর ক্যাম্পাসের বটতলায় গায়েবানা জানাজা আদায় করেন শিক্ষার্থীরা। জানাজা শেষে তাৎক্ষণিকভাবে সেখান থেকেই একটি বিক্ষোভ মিছিল বের করা হয়। মিছিলটি ক্যাম্পাসের বিভিন্ন গুরুত্বপূর্ণ সড়ক প্রদক্ষিণ করে পুনরায় বটতলায় এসে শেষ হয়।

এ সময় ‘নারায়ে তাকবীর, আল্লাহু আকবর’, ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘গোলামী না আজাদী, আজাদী-আজাদী’, ‘ভারতের আগ্রাসন, ভেঙে দাও-গুড়িয়ে দাও’, ‘ইনকিলাব ইনকিলাব, জিন্দাবাদ-জিন্দাবাদ’, ‘শহীদের রক্ত, বৃথা যেতে দেব না’, ‘তুমি কে আমি কে, হাদি-হাদি’সহ বিভিন্ন স্লোগান দেন শিক্ষার্থীরা।

বিক্ষোভ শেষে সংক্ষিপ্ত সমাবেশে বিভিন্ন ছাত্র সংগঠনের নেতৃবৃন্দ বক্তব্য দেন। এ সময় শাখা ছাত্রদল, ছাত্রশিবির, ইসলামী ছাত্র আন্দোলন এবং বৈষম্যবিরোধী ছাত্র আন্দোলনের নেতৃবৃন্দ উপস্থিত ছিলেন।

সমাবেশে তারা বলেন, হাদি সবসময় সাংস্কৃতিক আগ্রাসন ও আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ইনসাফের কথা বলে গেছেন। খুনি হাসিনার অনুসারীরাই তাকে পরিকল্পিতভাবে হত্যা করেছে। আমরা শুধু হাদি হত্যার বিচার চাই না, বাংলাদেশ থেকে চিরতরে আধিপত্যবাদের কবর দিতে চাই।

অন্তর্বর্তীকালীন সরকারের সমালোচনা করে বক্তারা বলেন, বর্তমান সরকার হাদিকে নিরাপত্তা দিতে ব্যর্থ হয়েছে। যদি জনগণের নিরাপত্তা দিতে না পারেন, তবে অনতিবিলম্বে ক্ষমতা ছেড়ে দিন। হাদির খুনিদের ভারত থেকে ফিরিয়ে এনে দ্রুত দৃষ্টান্তমূলক শাস্তি দিতে হবে।

সমাবেশ থেকে ভারতীয় আধিপত্যবাদের বিরুদ্ধে ঐক্যবদ্ধ প্রতিরোধ গড়ে তোলার আহ্বান জানানো হয়। বক্তারা বলেন, অন্যায় ও দমনমূলক রাজনীতির বিরুদ্ধে শিক্ষার্থীদের ঐক্যবদ্ধ আন্দোলন অব্যাহত থাকবে।

