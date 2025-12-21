জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু

জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে ভর্তি পরীক্ষা শুরু
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ২০২৫-২৬ শিক্ষাবর্ষের স্নাতক (সম্মান) প্রথম বর্ষের ভর্তি পরীক্ষা শুরু হয়েছে।
রোববার ( ২১ ডিসেম্বর) সকাল ৯টায় প্রথম শিফটে ছাত্রীদের পরীক্ষা শুরু হয়। শুরুর তিন শিফটে ছাত্রীদের ও পরের তিন শিফটে ছাত্রদের পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হবে। বিকেল ৫টা ৪০ মিনিটে ষষ্ঠ শিফটের পরীক্ষার মধ্য দিয়ে প্রথম দিনের ভর্তি পরীক্ষা শেষ হবে।
প্রথম দিনে ‘সি’ ইউনিটের (কলা ও মানবিকী অনুষদ, আইন অনুষদ এবং তুলনামূলক সাহিত্য ও সংস্কৃতি ইনস্টিটিউট) পরীক্ষা অনুষ্ঠিত হচ্ছে। এই ইউনিটে ৪৬৬টি আসনের বিপরীতে আবেদন করেছেন ৪৭ হাজার ৪৯৭ জন। অর্থাৎ আসনপ্রতি লড়ছেন ১০১ জন শিক্ষার্থী।
সরেজমিনে দেখা যায়, ভর্তি পরীক্ষা উপলক্ষে ক্যাম্পাসে শিক্ষার্থীদের ব্যাপক উপস্থিতি। দুই কক্ষে দায়িত্বরত শিক্ষকের সঙ্গে কথা বলে জানা যায়, উপস্থিতির হার প্রায় ৯০ শতাংশ।
জাবির সাত ইউনিটের এক হাজার ৮৪৪টি আসনের বিপরীতে পরীক্ষা দেবেন দুই লাখ ১৯ হাজার ৩৯৯ জন। অর্থাৎ প্রতি আসনে লড়বেন ১১৯ জন।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এসআর/এএসএম