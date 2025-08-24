জাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল থেকে লড়বেন তারিকুল-নিগার দম্পতি

জাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল থেকে লড়বেন তারিকুল-নিগার দম্পতি
দীর্ঘ ৩২ বছর পর অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জাকসু) নির্বাচন। নির্বাচনে লড়তে এরইমধ্যে ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ নামে প্যানেল ঘোষণা করেছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। সেখানে প্রথমবারের মতো প্রার্থী হিসেবে মনোনয়ন জমা দিয়েছেন এক দম্পতি। শিবির ঘোষিত প্যানেলে দম্পতি হাফেজ তারিকুল ইসলাম ও নিগার সুলতানা মনোনয়নপত্র জমা দিয়েছেন।
হাফেজ তারিকুল ইসলাম বিশ্ববিদ্যালয়ের গণিত বিভাগের ৪৯তম ব্যাচের (সেশন ২০১৯-২০) মাস্টার্সের শিক্ষার্থী। তিনি বর্তমান জাবি শাখা শিবিরের সমাজসেবা সম্মাদক। তিনি শিবির সমর্থিত ‘সমন্বিত শিক্ষার্থী জোট’ প্যানেলে কার্যকরী সদস্য পদে লড়বেন। তার স্ত্রী নিগার সুলতানা ফার্মেসি বিভাগের ৫০তম ব্যাচের (সেশন ২০২০-২১) চতুর্থ বর্ষের শিক্ষার্থী। তিনি কোরআন অ্যান্ড কালচারাল স্টাডি ক্লাবের কো-হেড হিসেবে কর্তব্যরত। শিবির সমর্থিত প্যানেলের সহ-সমাজসেবা ও মানবসেবা উন্নয়ন সম্পাদক (ছাত্রী) পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন তিনি।
প্রার্থী তারিকুল ইসলাম বলেন, ‘আমি সংগঠনের সক্রিয় সদস্য হিসেবে দায়িত্ব পালন করেছি। আমার স্ত্রী আনুষ্ঠানিকভাবে রাজনীতিতে যুক্ত না থাকলেও শুরু থেকেই শিক্ষার্থীদের পাশে ছিল। নির্বাচনে একসঙ্গে অংশ নেওয়ার সুযোগ পাওয়াটা আমাদের জন্য একদিকে যেমন গৌরবের, অন্যদিকে তেমনি এটি একটি বড় দায়িত্বও। নির্বাচিত হলে শিক্ষার্থীদের যৌথ স্বার্থকেই আমাদের কাজের মূল চালিকাশক্তি হিসেবে গ্রহণ করবো।’
- আরও পড়ুন:
জাকসু নির্বাচনে শিবিরের প্যানেল ঘোষণা
শিবির ঘোষিত প্যানেলের বিষয়ে তিনি বলেন, ‘এই প্যানেলে সামাজিক ও সাংস্কৃতিক অঙ্গনের প্রতিনিধি ছাড়াও দৃষ্টি প্রতিবন্ধী এবং আন্দোলনে আহত শিক্ষার্থীরাও স্থান পেয়েছেন। ফলে এটি হবে একটি অন্তর্ভুক্তিমূলক প্যানেল, যা সব শিক্ষার্থীর স্বার্থ রক্ষায় কাজ করবে।’
নিগার সুলতানা বলেন, ‘আমি রাজনীতির সঙ্গে সরাসরি যুক্ত নই, তবে শুরু থেকেই বিশ্ববিদ্যালয়ের শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করার চেষ্টা করেছি। শিক্ষার্থীদের নানা সমস্যা কাছ থেকে দেখেছি, তাদের সঙ্গে থেকেছি। তাই এবার প্যানেলে সুযোগ পাওয়াটা আমার জন্য এক নতুন দায়িত্ব। আমি বিশ্বাস করি, শিক্ষার্থীদের কল্যাণে কাজ করাটাই সবচেয়ে বড় রাজনীতি। নির্বাচিত হলে ছাত্রীদের নিরাপত্তা, স্বাস্থ্য ও মৌলিক চাহিদা পূরণে কাজ করতে চাই।’
এর আগে গত ১৮ আগস্ট ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে অংশ নিতে ২৮ সদস্যের পূর্ণাঙ্গ প্যানেল ঘোষণা করেছে ইসলামী ছাত্রশিবির। যেখানে শিবিরের প্যানেল থেকে এক দম্পতি নির্বাচনে অংশ নেবেন বলে জানানো হয়। সেখানে রায়হান উদ্দিন এজিএস ও তার স্ত্রী উম্মে সালমা কমনরুম সম্পাদক পদে প্রতিদ্বন্দ্বিতা করবেন।
এসআর/জেআইএম