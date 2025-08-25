চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয়
বাগছাসের কমিটিতে ছাত্রলীগ কর্মী, মিশ্র প্রতিক্রিয়া
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় (চবি) শাখার নতুন কমিটি ঘোষণা করেছে বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদ (বাগছাস)। কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব পদে এক ছাত্রলীগ কর্মীর পদ পাওয়া নিয়ে ক্যাম্পাসে আলোচনা-সমালোচনার সৃষ্টি হয়েছে।
রোববার (২৪ আগস্ট) রাতে সংগঠনটির কেন্দ্রীয় আহ্বায়ক আবু বাকের মজুমদার ও সদস্যসচিব জাহিদ আহসান সই করা এক বিজ্ঞপ্তিতে এক বছরের জন্য ৩২ সদস্যের কমিটি ঘোষণা করা হয়।
জানা যায়, ঘোষিত কমিটিতে সিনিয়র যুগ্ম-সদস্যসচিব হিসেবে দায়িত্ব পেয়েছেন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী আশরাফ চৌধুরী। তার বিরুদ্ধে পূর্বে বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রলীগের সিএফসি গ্রুপের সঙ্গে সংশ্লিষ্ট থাকার অভিযোগ রয়েছে।
সামাজিক যোগাযোগমাধ্যমে এ বিষয়ে তার বেশ কিছু স্ক্রিনশট ছড়িয়ে পড়েছে। আশরাফ সিলেট-১ সংসদীয় আসনে ছাত্রলীগের সমন্বয়ক টিমের সদস্য ছিলেন। এছাড়া কেক কেটে ছাত্রলীগ নেতার সঙ্গে জন্মদিন পালনসহ তাকে ছাত্রলীগের কেন্দ্রীয় সম্মেলনে নেতাকর্মীদের সঙ্গে অংশ নিতে দেখা যায়।
বিশ্ববিদ্যালয়ের ইসলামের ইতিহাস ও সংস্কৃতি বিভাগের ২০২১-২২ শিক্ষাবর্ষের শিক্ষার্থী বাঁধন সরকার বলেন, ‘আমরা আমানত হলে থাকা অবস্থান আশরাফকে ছাত্রলীগ করতে দেখেছি। এমনকি ৫ আগস্টের আগ পর্যন্ত সে ছাত্রলীগ করতো। ছাত্রলীগের বিভিন্ন মিছিল মিটিংয়ে সে সম্মুখ সারিতে ছিল।’
এ বিষয়ে জানতে চাইলে আশরাফ চৌধুরী জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমরা যারা ৫ আগস্টের পূর্বে হলে ছিলাম তাদের জোরপূর্বক ছাত্রলীগ করানো হতো। ফার্স্ট ইয়ার সেকেন্ড ইয়ারের শিক্ষার্থীদের ছাত্রলীগের বিভিন্ন প্রোগ্রামে যাওয়া বাধ্যতামূলক ছিল। তাই হয়ত প্রোগ্রামগুলোতে কয়েকটা ছবি উঠেছে। এছাড়াও অনেকের অজান্তেই গত নির্বাচনে সংসদীয় সমন্বয়ক কমিটিতে নাম তালিকাভুক্ত করা হয়েছিল। আমার ক্ষেত্রেও তাই হয়েছে।’
তিনি আরও বলেন, ‘চব্বিশের ১৭ জুলাই হল থেকে আমি চট্টগ্রাম শহরে চলে যাই। এরপর শহরে ও আমার এলাকা সিলেটে আন্দোলনে অংশগ্রহণ করেছিলাম। ছাত্রলীগের অনেক নেতা আমাকে ফোন দিয়ে হুমকি দিত।’
বাংলাদেশ গণতান্ত্রিক ছাত্র সংসদের চবি শাখার আহ্বায়ক মুনতাসির মাহমুদ জাগো নিউজকে বলেন, ‘আশরাফ ১৭ জুলাই আমানত হল থেকে শহরে চলে যায়। এমনকি সে ছাত্রলীগের বিরুদ্ধে ফেসবুকে পোস্ট দিয়েছিল। এরপর থেকে ছাত্রলীগের সঙ্গে তার কোনো সম্পর্ক ছিল না।’
সংগঠনটির কেন্দ্রীয় কমিটির যুগ্ম-আহ্বায়ক মাহফুজুর রহমান জাগো নিউজকে বলেন, ‘আমি এ বিষয়ে এখনো ভেরিফাই করিনি। তাই আশরাফ চৌধুরীর বিষয়ে আপাতত কিছু বলতে পারছি না।’
