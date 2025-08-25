চাকসু গঠনতন্ত্রে এমফিল-পিএইচডির ছাত্রদের প্রার্থিতা বাতিলের দাবি
চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্রসংসদ (চাকসু) নির্বাচনের গঠনতন্ত্রে বয়সসীমা ৩০ বছর প্রত্যাহার করে এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার আহ্বান জানিয়ে প্রশাসনের কাছে স্মারকলিপি দিয়েছে ছাত্রদল।
সোমবার (২৫ আগস্ট) চবি ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দীন মহসিন ও সাধারণ সম্পাদক আবদুল্লাহ আল নোমানের স্বাক্ষরিত উপাচার্য বরাবর দেওয়া এক স্মারকলিপিতে এ দাবি জানায় তারা।
স্মারকলিপিতে বলা হয়, দীর্ঘদিন পর চাকসু নির্বাচনের সম্ভাবনা তৈরি হলেও প্রশাসন এখনো তফসিল ঘোষণা করছে না। পাশাপাশি প্রকাশিত গঠনতন্ত্রে নানা অসংগতি, অস্পষ্টতা ও বৈষম্যমূলক ধারা যুক্ত করা হয়েছে যা শিক্ষার্থীদের ক্ষোভের কারণ হয়ে দাঁড়িয়েছে।
চবি ছাত্রদল গঠনতন্ত্রে পরিবর্তন এনে কেবল স্নাতক ও স্নাতকোত্তর শিক্ষার্থীদের প্রার্থিতার সুযোগ রাখার দাবি জানিয়েছে। তারা বয়সসীমা ৩০ বছর প্রত্যাহার করে এমফিল ও পিএইচডি শিক্ষার্থীদের প্রার্থী হওয়ার সুযোগ বন্ধ করার আহ্বান জানায়। এছাড়া দপ্তর সম্পাদক ও সহ-দপ্তর সম্পাদক পদ নারী-পুরুষ সবার জন্য উন্মুক্ত করারও দাবি জানানো হয়।
স্মারকলিপিতে প্রক্টর ও রেজিস্ট্রারের বিরুদ্ধে পক্ষপাতমূলক আচরণ ও নির্দিষ্ট একটি ছাত্র সংগঠনকে সুবিধা দেওয়ার অভিযোগ আনা হয়েছে। ছাত্রদলের দাবি, সুষ্ঠু ও নিরপেক্ষ নির্বাচন নিশ্চিত করতে এ দুজনকে নির্বাচনী কার্যক্রমের দায়িত্ব থেকে অব্যাহতি দিতে হবে।
স্মারকলিপি জমা দেওয়ার সময় চট্টগ্রাম বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সভাপতি আলাউদ্দিন মহসিন, সাধারণ সম্পাদক আব্দুল্লাহ আল নোমান, সিনিয়র যুগ্ম-সাধারণ সম্পাদক মোহাম্মদ ইয়াসিন, সাংগঠনিক সম্পাদক সাজ্জাদ হোসেন হৃদয় উপস্থিত ছিলেন।
সোহেল রানা/আরএইচ/জেআইএম