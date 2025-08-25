রাকসু নির্বাচনে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন নিলেন ১০ প্রার্থী

রাকসু নির্বাচনে দ্বিতীয় দিনে মনোনয়ন নিলেন ১০ প্রার্থী
রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহের দ্বিতীয় দিনে ফরম নিয়েছেন ১০ প্রার্থী। এর আগে প্রথম দিনে বিভিন্ন পদে মনোনয়ন নেন পাঁচজন।
সোমবার (২৫ আগস্ট) সকাল ১০টা থেকে বিকেল ৫টা পর্যন্ত চলে ফরম বিতরণ।
কেন্দ্রীয় সংসদ নির্বাচনে ভিপি (সহ-সভাপতি) পদে দুজন, সহযোগী ক্রিয়া সম্পাদক পদে একজন, সাংস্কৃতিক সম্পাদক পদে একজন, নারী বিষয়ক সম্পাদক পদে একজন, কার্যনির্বাহী সদস্য পদে তিনজন এবং সিনেট সদস্য পদে একজন মনোনয়ন নিয়েছেন।
এ পর্যন্ত সাতটি পদে ১৩ জন প্রার্থী মনোনয়ন নিয়েছেন। বাকি ১৬টি পদে এখনো মনোনয়ন নেননি কেউ। হল সংসদে মনোনয়ন নিয়েছেন ছয়জন।
বিষয়টি নিশ্চিত করে প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক ড. এফ নজরুল ইসলাম বলেন, ‘ব্যাংকের কাজসহ নানা কারণে প্রার্থীদের আসতে দেরি হতে পারে। এছাড়া অনেকের মধ্যে একটা সংশয় রয়েছে, এজন্য হয়তো তারা আসছে না। সবাই অবজারভ করছে। তবে আমরা আশা করছি, সবাই আগামীকাল তুলবে।’
রোববার (২৪ আগস্ট) শুরু হওয়া মনোনয়নপত্র বিতরণ শেষ হবে মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট)।
রাকসুতে ২৫টি পদের মধ্যে ২৩টি ও সিনেটে পাঁচটি পদে নির্বাচন হবে। হল সংসদে ১৭টি পদের মধ্যে ১৫টিতে নির্বাচন অনুষ্ঠিত হবে। রাকসু ও সিনেটের ফরমের দাম ৩০০ টাকা এবং হল সংসদের ফরম বিতরণ করা হচ্ছে ২০০ টাকায়।
মনির হোসেন মাহিন/এসআর/এএসএম