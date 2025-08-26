জকসু নির্বাচন ঘিরে জবি শিবিরের ৫ দফা
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (জকসু) নির্বাচন ঘিরে পাঁচ দফা দাবি জানিয়েছে বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবির। এর মধ্যে মূল দাবি হলো— বিশেষ সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদিত নীতিমালা দ্রুত মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইনে সংযুক্ত করা।
সোমবার (২৫ আগস্ট) দুপুরে কেন্দ্রীয় শহীদ মিনারের সামনে আয়োজিত এক জরুরি সংবাদ সম্মেলনে এসব দাবি তুলে ধরে সংগঠনটি।
সংবাদ সম্মেলনে শাখা ছাত্রশিবিরের সেক্রেটারি আব্দুল আলিম আরিফ বলেন, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিষ্ঠার পর থেকেই অবহেলার শিকার হচ্ছে। আমরা আর বঞ্চনার শিকার হতে চাই না। প্রশাসনকে জানিয়ে দিতে চাই— আমাদের দাবি দ্রুত বাস্তবায়ন করলে তা ছাত্রসমাজ ও বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসন উভয়ের জন্যই ইতিবাচক ফল বয়ে আনবে।
তিনি আরও বলেন, আমাদের উত্থাপিত দাবিগুলো বাস্তবায়নযোগ্য। প্রশাসন চাইলে আমরা সহযোগিতা করব। তবে দাবি উপেক্ষা করা হলে আমরা কঠোর কর্মসূচি দিতে বাধ্য হব।
সংগঠনটির পাঁচ দফা দাবি হলো—
১. বিশেষ সিন্ডিকেট থেকে অনুমোদিত নীতিমালা ইউজিসির মাধ্যমে মন্ত্রণালয়ে পাঠিয়ে আগামী ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বিশ্ববিদ্যালয় আইন অনুযায়ী বিধি আকারে সংযুক্ত করতে হবে।
২. বিধি অনুমোদনের পরপরই রোডম্যাপ ঘোষণা করে ৪৫ কার্যদিবসের মধ্যে জকসু নির্বাচন আয়োজন করতে হবে।
৩. আগামী সাত কার্যদিবসের মধ্যে সম্পূরক বৃত্তির নীতিমালা প্রণয়ন করতে হবে।
৪. নীতিমালা প্রণয়নের ১৫ কার্যদিবসের মধ্যে বৃত্তিপ্রাপ্ত শিক্ষার্থীদের তালিকা প্রকাশ করতে হবে।
৫. ইউজিসি ও মন্ত্রণালয়ের সহযোগিতায় বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনকে আগামী অক্টোবর থেকেই বৃত্তি কার্যক্রম চালু করতে হবে।
