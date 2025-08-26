বাকৃবি
ছাত্র সংসদ নির্বাচনের তফসিলসহ ৯ দফা দাবিতে স্মারকলিপি
বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয়ে (বাকৃবি) কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচনের পূর্ণাঙ্গ তফসিল ঘোষণাসহ নয় দফা দাবিতে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য বরাবর স্মারকলিপি দিয়েছেন শিক্ষার্থীরা।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্যের কার্যালয়ে উপাচার্য অধ্যাপক ড. এ কে ফজলুল হক ভূঁইয়ার হাতে স্মারকলিপি তুলে দেন শিক্ষার্থীরা।
শিক্ষার্থীদের নয় দফা দাবি হলো-
১। বাকসুর পূর্ণাঙ্গ তফসিল অনতিবিলম্বে ঘোষণা করতে হবে।
২। তথাকথিত মেধার ভিত্তিতে ছাত্রসমিতি বিলুপ্ত ঘোষণা করতে হবে।
৩। পরীক্ষায় রোলবিহীন খাতা মূল্যায়ন ও খাতা চ্যালেঞ্জের সুযোগ নিশ্চিত করতে হবে।
৪। কারিকুলাম আধুনিকীকরণ এবং ইমপ্রুভমেন্ট পরীক্ষার সুযোগ প্রদান করতে হবে।
৫। ক্যাম্পাসে বহিরাগত চলাচল সীমিতকরণ এবং পর্যাপ্ত নিরাপত্তা নিশ্চিত করতে হবে।
৬। হেলথ কেয়ার সেবার মানোন্নয়ন এবং ২০ শয্যা বিশিষ্ট পূর্ণাঙ্গ মেডিকেল সেন্টার হিসেবে কার্যকর করতে হবে।
৭। হল ডাইনিং ও মানসম্মত খাবারের জন্য পর্যাপ্ত ভর্তুকি প্রদান করতে হবে।
৮। বিশ্ববিদ্যালয়ের এক্সট্রা-কারিকুলার কার্যক্রমের মানোন্নয়নের জন্য প্রয়োজনীয় পদক্ষেপ গ্রহণ করতে হবে।
৯। আবাসন সংকট নিরসন ও ক্যাম্পাসে চলমান সংস্কারের কাজ দ্রুত সময়ের ভেতর শেষ করতে হবে।
বিশ্ববিদ্যালয়ের স্নাতকোত্তরের শিক্ষার্থী সাউদ বলেন, এখন সময় বদলেছে, সরকার ব্যবস্থা বদলেছে। এখনই উপযুক্ত সময় একটি সুষ্ঠু বাকসু নির্বাচনের মাধ্যমে যোগ্য ছাত্র নেতৃত্ব গঠনের। যাদের হাত ধরে শিক্ষার্থীদের ন্যায্য অধিকার সংরক্ষণ ও সার্বিক উন্নয়ন নিশ্চিত হবে। তাই বর্তমান বিশ্ববিদ্যালয় প্রশাসনের কাছে অবিলম্বে গণতান্ত্রিক প্রক্রিয়ায় একটি সুষ্ঠু ছাত্র সংসদ নির্বাচনের দাবি জানাচ্ছি।
সর্বশেষ ১৯৯৮ সালে বাংলাদেশ কৃষি বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (বাকসু) নির্বাচন অনুষ্ঠিত হয়েছিল।
