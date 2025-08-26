  2. ক্যাম্পাস

পেছাতে পারে রাকসু নির্বাচন

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০৭:১৯ পিএম, ২৬ আগস্ট ২০২৫
সংবাদ সম্মেলনে কথা বলেন প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম

রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচনে মনোনয়নপত্র উত্তোলন ও জমার সময় পাঁচ দিন বাড়ানো হয়েছে। ফলে নির্বাচনের তারিখ পেছানো হতে পারে বলে জানিয়েছে কর্তৃপক্ষ। নির্বাচন কমিশনের এমন সিদ্ধান্তের প্রতিবাদ জানিয়ে বিক্ষোভ করেছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের বিভিন্ন দলের নেতাকর্মী ও সাধারণ শিক্ষার্থীরা।

মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল পৌনে ৫টার দিকে রাকসু কোষাধ্যক্ষের কার্যালয়ে সংবাদ সম্মেলনে এ তথ্য জানান প্রধান নির্বাচন কমিশনার অধ্যাপক এফ নজরুল ইসলাম।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার বলেন, ‌‘সংশোধিত তফসিল অনুযায়ী ২৬ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়নপত্র বিতরণের কথা থাকলেও তা পাঁচদিন বাড়ানো হয়েছে। ফলে ৩১ আগস্ট পর্যন্ত মনোনয়ন ফরম তুলতে পারবেন শিক্ষার্থীরা।’

এছাড়া নির্বাচন ঘিরে কয়েকটি পরিবর্তন আসছে। সেগুলো হলো ভোটকেন্দ্র আবাসিক ভবনের পরিবর্তে একাডেমিক ভবনে স্থানান্তর, সাইবার সেল গঠন এবং ভোটার তালিকায় ছবি সংযুক্ত করা।

প্রধান নির্বাচন কমিশনার নজরুল ইসলাম বলেন, ‘প্রধান নির্বাচন কমিশনারের পরিবর্তন, ডোপ টেস্টে অধিক সময় লাগাসহ বিভিন্ন দাবির পরিপ্রেক্ষিতে আমরা আজ সভায় বসেছিলাম। আমাদের সভা এখনো শেষ হয়নি। শেষ হলে ভোটগ্রহণের তারিখ জানানো হবে।’

প্রথম বর্ষের শিক্ষার্থীদের ভোটার তালিকায় সংযুক্ত করার বিষয়ে তিনি বলেন, ‘আমাদের তফসিল ঘোষণার পর এই শিক্ষার্থীরা ভর্তি হয়েছে। তাই গঠনতন্ত্র অনুযায়ী তারা নির্বাচনে অংশ নিতে পারবেন না।’

এর আগে ২৮ জুলাই নির্বাচনের তফসিল ঘোষণা করে কমিশন। রাকসু ও সিনেটে ছাত্র প্রতিনিধি নির্বাচনে মনোনয়নপত্র রাকসুর কোষাধ্যক্ষের কার্যালয় থেকে এবং হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র সংশ্লিষ্ট হলের প্রশাসনিক কার্যালয়ের রিটার্নিং কর্মকর্তাদের কাছ থেকে সংগ্রহ করা যাবে।

