রাকসু নির্বাচনে রাবি সায়েন্স ক্লাবের দুই প্রতিনিধি

রাকসু নির্বাচনে রাবি সায়েন্স ক্লাবের দুই প্রতিনিধি
দীর্ঘ ৩৬ বছর পর রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (রাকসু) নির্বাচন। এ নির্বাচনে রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব থেকে স্বতন্ত্র প্রার্থী হিসেবে অংশ নিচ্ছেন দুইজন সক্রিয় সদস্য।
ক্লাবের সহ-সভাপতি তোফায়েল আহমেদ তোফা বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন। গত চার বছর ধরে তিনি বিজ্ঞানচর্চা ও সচেতনতামূলক কার্যক্রমে সক্রিয় রয়েছেন। অন্যদিকে সহ-বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিষয়ক সম্পাদক পদে মনোনয়ন নিয়েছেন দপ্তর সম্পাদক আবিদ হাসান। তিনি টানা দুই বছর ধরে ক্লাবের বিভিন্ন কর্মসূচিতে যুক্ত রয়েছেন।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) বিকেল ৩টায় রাকসুর কার্যালয় থেকে মনোনয়ন ফরম উত্তোলন করেন তারা।
এ সময় তোফায়েল আহমেদ তোফা বলেন, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয়ে প্রযুক্তির সমৃদ্ধ ব্যবহার শিক্ষার্থীদের জন্য প্রশাসনিক কাজগুলো আরও দ্রুত ও সহজলভ্য করতে পারে। নির্ধারিত সময়ে নির্বাচন হলে শিক্ষার্থীদের জন্য প্রযুক্তিনির্ভর কার্যক্রম ও উদ্যোগের সুযোগ আরও বিস্তৃত হবে। আর আমি সেই পরিকল্পনা বাস্তবায়নে কাজ করতে চাই।
আবিদ হাসান বলেন, রাকসু নির্বাচন দীর্ঘ ৩৬ বছর পর হতে যাচ্ছে। নির্বাচন নির্ধারিত সময়েই হওয়া জরুরি। বিজ্ঞানচর্চা ও প্রযুক্তিনির্ভর উদ্যোগের মাধ্যমে ক্যাম্পাসে ইতিবাচক পরিবর্তন আনা সম্ভব—এ লক্ষ্যেই কাজ করতে চাই।
উল্লেখ্য, রাজশাহী বিশ্ববিদ্যালয় সায়েন্স ক্লাব জাতীয় বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি জাদুঘরের অধীনে একটি সরকারি নিবন্ধিত সংগঠন।
মনির হোসেন মাহিন/এএইচ/এএসএম