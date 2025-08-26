ঢাবি উপাচার্য
অন্ধ দলীয় রাজনীতির কারণে শিক্ষা প্রতিষ্ঠান-শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের উপাচার্য অধ্যাপক ড. নিয়াজ আহমদ খান বলেছেন, অন্ধ দলীয় রাজনীতির কারণে দেশের শিক্ষা প্রতিষ্ঠান ও শিল্প খাত ক্ষতিগ্রস্ত হয়েছে, যার ফলে ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়ার মধ্যে দূরত্ব সৃষ্টি হয়েছে।
তিনি বলেন, দেশের স্বার্থে এই দূরত্ব কমানোর জন্য দলীয় রাজনীতির ঊর্ধ্বে উঠে প্রতিষ্ঠানগুলোকে শক্তিশালী করতে হবে।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজি ইনস্টিটিউট মিলনায়তনে ‘Inspiring Youth Career For Leather, Footwear and Leather Goods Industries’ শীর্ষক এক সেমিনারে প্রধান অতিথির বক্তব্যে তিনি এসব কথা বলেন। বাংলাদেশ লেদার ইঞ্জিনিয়ারিং এন্ড টেকনোলজিস্ট সোসাইটি ও রেনেসাঁ যৌথভাবে এই সেমিনারের আয়োজন করে।
ঢাবি উপাচার্য উচ্চশিক্ষার সঙ্গে ব্যবহারিক শিক্ষার সামঞ্জস্য সাধন করে পাঠক্রম আধুনিকায়নের উপর গুরুত্বারোপ করে বলেন, শিল্প প্রতিষ্ঠানের চাহিদা অনুযায়ী কারিকুলাম প্রণয়ন করা জরুরি। তিনি বিভিন্ন ইন্ডাস্ট্রিতে পরিচালিত শিক্ষার্থীদের ইন্টার্নশিপ প্রোগ্রাম আরও কার্যকর করার উপর গুরুত্বারোপ করেন।একই সঙ্গে ইন্ডাস্ট্রি ও একাডেমিয়া সম্পর্ক উন্নয়নে পারস্পরিক যোগাযোগ বৃদ্ধি এবং নিয়মিত মতবিনিময় করারও পরামর্শ দেন তিনি।
