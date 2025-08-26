ডাকসু নির্বাচন
শিক্ষার্থীদের গোলাপ দিয়ে প্রচারণা শুরু করলেন সাদী
ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ে কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদ (ডাকসু) নির্বাচনে শিক্ষার্থীদের গোলাপের শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেছেন স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলের সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী আল সাদী ভুঁইয়া।
মঙ্গলবার (২৬ আগস্ট) সকালে শাহবাগে জুলাই শহীদ স্মৃতিস্তম্ভ এবং জগন্নাথ হলের বদ্ধভূমিতে শ্রদ্ধা নিবেদন করেন ঐক্য প্যানেলের প্রার্থীরা। এরপর শিক্ষার্থীদের গোলাপ ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়ে নির্বাচনী প্রচারণা শুরু করেন তিনি।
এসময় টিএসসি, রোকেয়া হল, আধুনিক ভাষা ইনস্টিটিউট, কেন্দ্রীয় লাইব্রেরি, মধুর ক্যান্টিন, কলা ভবন এলাকায় জনসংযোগ করেন আল সাদী ভুঁইয়া।
প্রচারণায় আল সাদী ভুঁইয়া বলেন, নির্বাচনী প্রচারণার প্রথম দিনে শিক্ষার্থীদের লাল গোলাপ ফুলের শুভেচ্ছা জানিয়েছি৷ শিক্ষার্থীরা বিষয়টি খুবই ইতিবাচকভাবে নিয়েছেন। আমরা খুব ভালো সাড়া পাচ্ছি। আমাদের স্বতন্ত্র শিক্ষার্থী ঐক্য প্যানেলকে পছন্দ করছেন শিক্ষার্থীরা৷ নির্বাচন সুষ্ঠু হলে জয়ের ব্যাপারে আশাবাদী৷
এদিকে নির্বাচনী প্রচারণা শুরুর প্রথম দিনই প্রার্থীরা প্রচারণা কার্যক্রম শুরু করেছেন৷ প্রার্থীদের নির্বাচনী প্রচারণায় সরগরম হয়ে উঠেছে ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় ক্যাম্পাস।
