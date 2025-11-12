শাবিপ্রবির সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নতুন ডিন অধ্যাপক জসীম
সিলেটের শাহজালাল বিজ্ঞান ও প্রযুক্তি বিশ্ববিদ্যালয়ের (শাবিপ্রবি) সামাজিক বিজ্ঞান অনুষদের নতুন ডিন হিসেবে নিয়োগ পেয়েছেন বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিন।
বুধবার (১২ নভেম্বর) বিশ্ববিদ্যালয়ের রেজিস্ট্রার সৈয়দ ছলিম মোহাম্মদ আব্দুল কাদির সই করা অফিস আদেশে বিষয়টি নিশ্চিত করা হয়েছে।
বিজ্ঞপ্তিতে বলা হয়, শাবিপ্রবির সমাজবিজ্ঞান বিভাগের অধ্যাপক ড. মোহাম্মদ জসীম উদ্দিনকে দুই বছরের জন্য সমাজবিজ্ঞান অনুষদের ডিন হিসেবে নিয়োগ করা হলো। তিনি বিধি মোতাবেক ভাতা ও অন্যান্য সুযোগ-সুবিধা প্রাপ্য হবেন।
অধ্যাপক মোহাম্মদ জসীম ২০১৩ সালে ইউনিভার্সিটি অব হেলসিংকি থেকে পিএইচডি ডিগ্রি অর্জন করেন। এর আগে তিনি সমাজবিজ্ঞান বিভাগের বিভাগীয় প্রধান ও একাডেমিক কাউন্সিলের সদস্যসহ বিভিন্ন দায়িত্ব পালন করেন।
