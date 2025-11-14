জকসু নির্বাচন
প্রথম দিনে মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করলেন ৪ জন
জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থী সংসদ (জকসু) ও হল সংসদ নির্বাচনের মনোনয়নপত্র বিতরণ শুরু হয়েছে। বিতরণের প্রথম দিন মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেছেন চারজন প্রার্থী। তবে তারা কে কোন পদের জন্য মনোনয়নপত্র নিয়েছেন তা জানা যায়নি।
বৃহস্পতিবার (১৩ নভেম্বর) সকাল ৯টা থেকে শহীদ সাজিদ ভবনের নিচতলায় অবস্থিত জকসু নির্বাচন কমিশনারের কার্যালয় থেকে জকসুর মনোনয়নপত্র সংগ্রহ করেন তারা। এবার কেন্দ্রীয় শিক্ষার্থীদের মনোনয়নপত্রের ফি ৩০০ টাকা এবং হল শিক্ষার্থী সংসদের জন্য ২৫০ টাকা নির্ধারণ করা হয়েছে।
জকসু নির্বাচন কমিশনের সদস্য সহযোগী অধ্যাপক মো. আনিসুর রহমান বলেন, মনোনয়নপত্র বিতরণের প্রথম দিন মোট চারজন প্রার্থী মনোনয়নপত্র কিনেছেন। তবে ছাত্রী হল থেকে কোনো নারী শিক্ষার্থী হল সংসদ নির্বাচনের জন্য মনোনয়নপত্র নেননি।
গত ৫ নভেম্বর ঘোষিত তফসিল অনুযায়ী, ১২ নভেম্বর চূড়ান্ত ভোটার তালিকা প্রকাশ করা হয়েছে। আগামী ১৬ ও ১৭ নভেম্বরও চলবে মনোনয়নপত্র বিতরণ। ১৭ ও ১৮ নভেম্বর মনোনয়নপত্র দাখিল, ১৯ ও ২০ নভেম্বর মনোনয়নপত্র বাছাই, ২৩ নভেম্বর প্রাথমিক প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে এবং ২৪, ২৫ ও ২৬ নভেম্বর প্রার্থীদের আপত্তি গ্রহণ ও নিষ্পত্তি করা হবে।
এছাড়া ২৭ ও ৩০ নভেম্বর প্রার্থীদের ডোপ টেস্ট করা হবে ও ৩ ডিসেম্বর চূড়ান্ত প্রার্থী তালিকা প্রকাশ করা হবে। এরপর ৪ ডিসেম্বর, ৭ ডিসেম্বর ও ৮ ডিসেম্বর পর্যন্ত মনোনয়নপত্র প্রত্যাহার করা যাবে।
এদিকে প্রত্যাহার করা প্রার্থী তালিকা প্রকাশ হবে ৯ ডিসেম্বর। এরপর ৯ থেকে ১৯ ডিসেম্বর পর্যন্ত প্রার্থীরা তাদের নির্বাচনী প্রচারণা করবেন আর ২২ ডিসেম্বর ভোটগ্রহণ হবে। এছাড়া তফসিল অনুযায়ী নির্বাচনের দিনেই ভোট গণনা ও ২২ থেকে ২৩ ডিসেম্বরের মধ্যে ফলাফল ঘোষণা হবে।
টিএইচকিউ/বিএ/এমএস