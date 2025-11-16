  2. ক্যাম্পাস

জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন সেই খাদিজাতুল কুবরা

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জবি
প্রকাশিত: ০৭:০৯ পিএম, ১৬ নভেম্বর ২০২৫
জবি ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হলেন সেই খাদিজাতুল কুবরা
জবি শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা

জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় (জবি) শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক হয়েছেন সাইবার নিরাপত্তা আইনে কারাভোগ করা আলোচিত শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা।

রোববার (১৬ নভেম্বর) ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় দপ্তর সম্পাদক মো. জাহাঙ্গীর আলমের সই করা এক চিঠিতে এই তথ্য জানানো হয়। যুগ্ম আহ্বায়ক পদে মনোনয়নের বিষয়টি জানিয়ে খাদিজাতুল কুবরাকে এই চিঠি পাঠানো হয়।

চিঠিতে বলা হয়, বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল, জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখার প্রাথমিক সদস্য হিসেবে আপনি নিজের ওপর অর্পিত দায়িত্ব যথাযথভাবে পালন করেছেন। আপনার সাংগঠনিক সক্রিয়তা ও দক্ষতার মূল্যায়ন করে আপনাকে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রদলের যুগ্ম-আহবায়ক হিসেবে মনোনীত করা হয়েছে। আপনার মেধা ও মননের সহযোগে জগন্নাথ বিশ্ববিদ্যালয় ছাত্রদলের সাংগঠনিক কার্যাবলিতে অধিকতর গতিশীলতা তৈরি হবে বলে বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদল কেন্দ্রীয় সংসদ বিশ্বাস করে। বাংলাদেশ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের সভাপতি রাকিবুল ইসলাম রাকিব ও সাধারণ সম্পাদক নাছির উদ্দীন নাছির আজ এই নির্দেশনা দেন বলে চিঠিতে উল্লেখ করা হয়।

এই বিষয়ে খাদিজাতুল কুবরা বলেন, আমাকে আজ জাতীয়তাবাদী ছাত্রদলের যুগ্ম আহ্বায়ক পদে মনোনীত করা হয়েছে। এই জন্য ছাত্রদলের কেন্দ্রীয় নেতৃবৃন্দসহ জবি শাখার নেতাদের প্রতি আন্তরিক কৃতজ্ঞতা। শুধু জকসু নির্বাচনকেন্দ্রিক নয়, ভবিষ্যতেও ছাত্রদলের রাজনীতির সঙ্গে নিজেকে সম্পৃক্ত রাখবো। সেই প্রত্যয়ে আমি কাজ করে যাবো।

এর আগে, রাষ্ট্রবিজ্ঞান বিভাগের আলোচিত শিক্ষার্থী খাদিজাতুল কুবরা জকসু নির্বাচনে প্রার্থী হওয়ার ঘোষণা দেন। ছাত্রদলের প্যানেল থেকে তার সাধারণ সম্পাদক (জিএস) প্রার্থী হওয়ার বিষয়ে গুঞ্জন রয়েছে। দলীয় প্যানেল থেকে প্রার্থী হিসেবে মনোনয়নের অংশ হিসেবে এই পদ দেওয়া হয়েছে বলে ধারণা করছেন শিক্ষার্থীরা।

টিএইচকিউ/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।