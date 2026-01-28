  2. ক্যাম্পাস

গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ক্যাম্পেইন শুরু জাবি ছাত্রশক্তির

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়
প্রকাশিত: ০২:০০ এএম, ২৮ জানুয়ারি ২০২৬
গণভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে ক্যাম্পেইন শুরু জাবি ছাত্রশক্তির
মঙ্গলবার দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়

জুলাই জাতীয় সনদ বাস্তবায়নের লক্ষ্যে ত্রয়োদশ জাতীয় সংসদ নির্বাচনকে সামনে রেখে জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয় (জাবি) ক্যাম্পাসে গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর পক্ষে ক্যাম্পেইন শুরু করেছে জাতীয় ছাত্রশক্তি জাবি সংসদ।

মঙ্গলবার (২৭ জানুয়ারি) দুপুরে বিশ্ববিদ্যালয়ের বটতলা এলাকা থেকে এই কর্মসূচি শুরু করা হয়।

জাতীয় ছাত্রশক্তি জাবি শাখার সভাপতি জিয়া উদ্দিন আয়ান বলেন, জুলাই আন্দোলনে ছাত্র-জনতা রাষ্ট্র সংস্কার করার জন্য রাস্তায় নেমেছিল। এর ফলশ্রুতিতে হাসিনা সরকারের পতন হয়। জুলাই সনদ বাস্তবায়িত হলেই শুধু সেই সংস্কারকে বাস্তবে রূপ দেওয়া সম্ভব। আমরা আশা করছি, আগামী ১২ ফেব্রুয়ারি জুলাইয়ের পক্ষের শক্তি ও সব ছাত্র-জনতা গনভোটে ‘হ্যাঁ’ এর পক্ষে রায় দেবে এবং সরকার ও জনগনের মধ্যে ক্ষমতার ভারসাম্য তৈরি হবে। তাই রাষ্ট্র সংস্কার ও ক্ষমতার ভারসাম্য প্রতিষ্ঠায় সবার প্রতি আমাদের আহ্বান গণভোটে ‘হ্যাঁ’- কেই জয়ী করুন।

আগামী ১৪ দিনব্যাপী ক্যাম্পাসে এ কার্যক্রম পরিচালিত হবে জানান তিনি।

জাকসুর সমাজসেবা ও মানবসম্পদ উন্নয়ন বিষয়ক সম্পাদক আহসান লাবিব বলেন, আমরা যারা সংস্কার সাধনের লক্ষ্যে জুলাই অভ্যুত্থানে অংশ নিয়েছিলাম, তাদের একটা দায়বদ্ধতা আছে গণভোটের প্রচার করার জন্য, সংস্কার করার জন্য। অন্তর্বর্তী সরকারেরও সংস্কার সাধনের দায়বদ্ধতা আছে, তাদের বসানোই হয়েছিল সংস্কার করার জন্য। কিন্তু নানা প্রতিকূলতায় তারা না পেরে গণভোটের সিদ্ধান্ত নিয়েছে। সেই দায়বদ্ধতা থেকেই আমরা যারা সচেতন আছি, গণভোটে ‘হ্যাঁ’-এর জন্য প্রচার চালাবো, যেন আবার বাংলাদেশে কেউ ফ্যাসিস্ট হয়ে না ওঠে, বাংলাদেশে কোনো ফ্যাসিবাদী কাঠামো বিরাজ না করে।

প্রচারে সাধারণ মানুষের ইতিবাচক সাড়া পাওয়া যাচ্ছে উল্লেখ করে জাবি শাখার সাধারণ সম্পাদক নাদিয়া রহমান অন্বেষা বলেন, আমরা যত জায়গায় গিয়েছি, মানুষের রেসপন্স পজিটিভ। বিগত ১৭ বছরে বিষয়টি এমন ছিল যে কোনো রাজনৈতিক বিষয় নিয়ে মানুষ কাউকে কিছু জিজ্ঞেস করতো না কিংবা প্রশ্ন করতো না। কিন্তু এখন মানুষ আমাদের জিজ্ঞেস করছে গণভোটে ‘হ্যাঁ’ দিলে কী হবে কিংবা ‘না’ দিলে কী হবে। জুলাই সনদের পয়েন্টগুলো নিয়ে আলাপ করছে, এটা ভালো লাগছে এই পরিবর্তনটাই হয়তো আমরা চেয়েছিলাম।

মোঃরকিব হাসান প্রান্ত/এএমএ

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।