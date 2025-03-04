  2. ক্যাম্পাস

নিজস্ব প্রতিবেদক
প্রকাশিত: ০২:০৩ এএম, ১৯ ডিসেম্বর ২০২৫
শাহবাগে ছাত্র-জনতার সঙ্গে যোগ দিলো বুয়েট শিক্ষার্থীরা

ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় প্রতিবাদ জানিয়ে খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে শাহবাগ মোড়ে হাজির হন ছাত্র-জনতা। এরই মধ্যে বাংলাদেশ প্রকৌশল বিশ্ববিদ্যালয়ের (বুয়েট) শিক্ষার্থীদের একটি মিছিল শাহবাগ মোড়ে যোগ দিয়েছে।

বৃহস্পতিবার (১৮ ডিসেম্বর) রাত ১ টা ১০ মিনিটের দিকে বুয়েট থেকে শাহবাগ মোড়ে আসে শিক্ষার্থীদের মিছিল।

শাহবাগ মোড় অবরোধ করে আন্দোলনের কারণে যানবাহন চলাচল বন্ধ রয়েছে৷ কিছুক্ষণ পর পর খণ্ড খণ্ড মিছিল নিয়ে হাজির হচ্ছে তারা। আগুন জ্বালিয়েও বিক্ষোভ করতে দেখা গেছে তাদের। পরে যোগ দেয় বুয়েট শিক্ষার্থীদের মিছিল।

এসময় ‘দিল্লি না ঢাকা, ঢাকা-ঢাকা’, ‘ভারতের দালালেরা, হুঁশিয়ার সাবধান’, ‘আমরা সবাই হাদি হবো, যুগে যুগে লড়ে যাবো’, ‘আমার ভাই কবরে, খুনি কেন বাইরে', ‘লীগ ধর, জেলে ভর’ ইত্যাদি স্লোগান দিতে থাকেন তারা।

