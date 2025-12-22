জাবির ভর্তি পরীক্ষায় চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে নকল, শিক্ষার্থী আটক
জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ের (জাবি) ‘বি’ ইউনিট ভর্তি পরীক্ষায় মোবাইলে চ্যাটজিপিটি ব্যবহার করে নকল করার সময় এক পরীক্ষার্থীকে হাতেনাতে আটক করেছে দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক।
সোমবার (২২ ডিসেম্বর) বেলা ১১টায় দ্বিতীয় শিফটের পরীক্ষায় বিশ্ববিদ্যালয়ের জহির রায়হান অডিটোরিয়ামের দুই নম্বর কক্ষ থেকে ওই শিক্ষার্থীকে আটক করা হয়। পরে তাকে প্রক্টর অফিসে নিয়ে যাওয়া হয়।
জানা গেছে, পরীক্ষার্থীর নাম সাদিয়া আমির মাহি। তিনি কক্সবাজার চকরিয়ার আমির হোসেন জুয়েলের মেয়ে।
হলের দায়িত্বপ্রাপ্ত শিক্ষক জানান, প্রথমে ওই শিক্ষার্থীকে সন্দেহ হওয়ায় পিছনের সিট থেকে সামনের সিটে নিয়ে যাওয়া হয় কিন্তু সামনের সিটে বসেও তিনি মোবাইলে চ্যাটজিপিটি দিয়ে পরীক্ষায় অসদুপায় অবলম্বন করে। পরবর্তীতে তাকে হাতেনাতে ধরে বিশ্ববিদ্যালয়ের প্রক্টরিয়াল বডির কাছে হস্তান্তর করা হয়।
বিশ্ববিদ্যালয় প্রক্টর অধ্যাপক রাশেদুল আলম জানান, আমরা সংশ্লিষ্ট অনুষদের ইউনিট প্রধানকে জানিয়েছি যেন এ পরীক্ষার্থীর পরীক্ষা বাতিল করে এবং আর কখনো যেন জাহাঙ্গীরনগর বিশ্ববিদ্যালয়ে পরীক্ষা না দিতে পারে সে বিষয়ে ব্যবস্থা গ্রহণ করে।
রোববার (২১ ডিসেম্বর) নকল করার অভিযোগে আরও এক পরীক্ষার্থীকে মোবাইলসহ হাতেনাতে আটক করা হয়।
মো. রকিব হাসান প্রান্ত/এনএইচআর/জেআইএম