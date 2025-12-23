  2. ক্যাম্পাস

একই দিনে বিয়ে করছেন ডাকসুর জিএস ও এজিএস

বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক
বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক বিশ্ববিদ্যালয় প্রতিবেদক ঢাবি
প্রকাশিত: ১০:৪৩ পিএম, ২৩ ডিসেম্বর ২০২৫
একই দিনে বিয়ে করছেন ডাকসুর জিএস ও এজিএস

ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় কেন্দ্রীয় ছাত্র সংসদের (ডাকসু) সাধারণ সম্পাদক (জিএস) এসএম ফরহাদ ও সহ-সাধারণ (এজিএস) সম্পাদক মহিউদ্দীন খানের (আকদ) বাগদান একই দিনে অনুষ্ঠিত হতে যাচ্ছে।

বুধবার (২৪ ডিসেম্বর) কাঁটাবন মসজিদে আনুষ্ঠানিকভাবে তাদের বাগদান সম্পন্ন হওয়ার কথা রয়েছে। ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য মিফতাহুল হুসাইন আল মারুফ বিষয়টি জাগোনিউজকে নিশ্চিত করেছেন।

জানা গেছে, চলতি ডিসেম্বর মাসের মাঝামাঝিতে তাদের আকদ (বিবাহ) অনুষ্ঠান হওয়ার কথা ছিল। তবে ইনকিলাব মঞ্চের মুখপাত্র শহীদ শরিফ ওসমান হাদির মৃত্যুর ঘটনায় অনুষ্ঠানটি স্থগিত করা হয়।

এ বিষয়ে ডাকসু ও কেন্দ্রীয় ছাত্রশিবিরের দুইজন নেতা আজ মঙ্গলবার (২৩ ডিসেম্বর) রাতে জাগোনিউজকে একই তথ্য নিশ্চিত করেছেন। যদিও এখন পর্যন্ত কনেদের পরিচয় সম্পর্কে কোনো তথ্য পাওয়া যায়নি।

এদিকে রাত পৌনে ৯টার দিকে ডাকসুর কার্যনির্বাহী সদস্য রায়হান উদ্দীন ফেসবুকে এক পোস্টে জানান, ডাকসুর এজিএস মহিউদ্দীন খান ও জিএস এসএম ফরহাদ আগামীকাল বিয়ে করছেন, ইনশাল্লাহ। তিনি তাদের জন্য দোয়া ও শুভকামনা জানান এবং দাম্পত্য জীবনে বরকতের কামনা করেন।

ডাকসুর দায়িত্ব পালনের পাশাপাশি এসএম ফরহাদ ও মহিউদ্দীন খান ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয় শাখা ছাত্রশিবিরের যথাক্রমে সভাপতি ও সেক্রেটারির দায়িত্বে রয়েছেন। ফরহাদ ঢাকা বিশ্ববিদ্যালয়ের সমাজকল্যাণ ইনস্টিটিউটের ২০১৭–১৮ সেশনের এবং মহিউদ্দীন লোকপ্রশাসন বিভাগের ২০১৮–১৯ সেশনের শিক্ষার্থী।

এফএআর/কেএইচকে

পাঠকপ্রিয় অনলাইন নিউজ পোর্টাল জাগোনিউজ২৪.কমে লিখতে পারেন আপনিও। লেখার বিষয় ফিচার, ভ্রমণ, লাইফস্টাইল, ক্যারিয়ার, তথ্যপ্রযুক্তি, ধর্ম, কৃষি ও প্রকৃতি। আজই আপনার লেখাটি পাঠিয়ে দিন [email protected] ঠিকানায়।